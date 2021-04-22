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Луческу: Об усилении еще рано говорить, так как сезон не закончен

Премьер-лига
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Луческу: Об усилении еще рано говорить, так как сезон не закончен

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Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу после кубкового матча с "Агробизнесом" ответил на вопрос о возможном усилении во время летнего трансферного окна.

"Пока рано о чем-то говорить, поскольку еще сезон не закончен.

В то же время я доволен ребятами, как они выполняют мои требования на тренировках и в играх. Им необходимо было вернуть уверенность в себе, в своих силах, с хорошей организацией игры. Тем более, в каждой игре у нас по восемь-девять украинцев выходит в стартовом составе.

При этом все – и ребята, и тренерский штаб – прекрасно понимают, что выигрыш чемпионства обязывает поднять уровень своей игры и показывать хороший качественный футбол на европейском уровне", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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