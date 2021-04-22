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СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист уже получил предложение с азиатского региона

СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру по завершении сезона с высокой долей вероятности оставит пост главного тренера команды.

Контракт португальского специалиста с донецким клубом истекает летом, а новая сделка подписана не будет, так как ведутся переговоры с тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Об этом пишет Maisfutebol.

По информации источника, Луиш Каштру уже получил предложение из Катара, и может после ухода из "Шахтера" возглавить один из местных клубов, где к услугам португальца проявляют большой интерес.

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Среди главных достижений Каштру за двухлетний период работы с "Шахтером" является прошлогоднее чемпионство, а также выход в полуфинал Лиги Европы 2019/2020.

Добавим, что ранее информация была о том, что "Шахтер" договорился о контракте с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Луиш Каштру
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Источник:
Maisfutebol

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Комментарии (1)
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Fata Morgana (Запорожье)
22.04.2021 в 09:33
Ну разве что поблагодарить португала за полуфинал ЛЕ и две яркие победы над Реалом! Однако бить по воротам своих подопечных так и не научил...
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