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СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
Специалист уже получил предложение с азиатского региона
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру по завершении сезона с высокой долей вероятности оставит пост главного тренера команды.
Контракт португальского специалиста с донецким клубом истекает летом, а новая сделка подписана не будет, так как ведутся переговоры с тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Об этом пишет Maisfutebol.
По информации источника, Луиш Каштру уже получил предложение из Катара, и может после ухода из "Шахтера" возглавить один из местных клубов, где к услугам португальца проявляют большой интерес.
Среди главных достижений Каштру за двухлетний период работы с "Шахтером" является прошлогоднее чемпионство, а также выход в полуфинал Лиги Европы 2019/2020.
Добавим, что ранее информация была о том, что "Шахтер"
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