СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру по завершении сезона с высокой долей вероятности оставит пост главного тренера команды.

Контракт португальского специалиста с донецким клубом истекает летом, а новая сделка подписана не будет, так как ведутся переговоры с тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Об этом пишет Maisfutebol.

По информации источника, Луиш Каштру уже получил предложение из Катара, и может после ухода из "Шахтера" возглавить один из местных клубов, где к услугам португальца проявляют большой интерес.

Среди главных достижений Каштру за двухлетний период работы с "Шахтером" является прошлогоднее чемпионство, а также выход в полуфинал Лиги Европы 2019/2020.

Добавим, что ранее информация была о том, что "Шахтер" договорился о контракте с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.