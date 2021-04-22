Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Стал известен претендент на пост главного тренера Александрии
Это отец одного из футболистов команды
ФК Черноморец
Уже в мае "Александрию" ждут серьезные кадровые изменения. Поскольку клубу не удалось пробиться в еврокубки, то у большинства из футболистов, у которых 30 июня заканчиваются контракты, они не будут пролонгированы.
Напомним, что летом срок соглашений истекает у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало.
Mожет покинуть "Александрию" и главный тренер Владимир Шаран, занимающий эту должность с 2013 года.
По информации Meta-ratings, если это произойдет, то главный претендент занять его место в "Александрии" — Сергей Ковалец.
Напомним, что последним местом работы Ковальца был одесский "Черноморец", в котором он проработал с мая 2020 года по февраль 2021-го. Отметим, что в "Александрии" играет сын украинского тренера - Кирилл Ковалец.
Популярное сейчас
- Ожидаемые тренерские рокировки УПЛ, толпа свободных агентов Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Чижевский: За Динамо обещали больше премиальных, чем за победу над Шахтером
- Луческу: Об усилении еще рано говорить, так как сезон не закончен
- Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО