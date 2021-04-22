Источник: Стал известен претендент на пост главного тренера Александрии

Уже в мае "Александрию" ждут серьезные кадровые изменения. Поскольку клубу не удалось пробиться в еврокубки, то у большинства из футболистов, у которых 30 июня заканчиваются контракты, они не будут пролонгированы.

Напомним, что летом срок соглашений истекает у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало.

Mожет покинуть "Александрию" и главный тренер Владимир Шаран, занимающий эту должность с 2013 года.

По информации Meta-ratings, если это произойдет, то главный претендент занять его место в "Александрии" — Сергей Ковалец.

Напомним, что последним местом работы Ковальца был одесский "Черноморец", в котором он проработал с мая 2020 года по февраль 2021-го. Отметим, что в "Александрии" играет сын украинского тренера - Кирилл Ковалец.