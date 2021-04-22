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Без Монзуль на потенциально чемпионском матче Динамо не обойдется. Судейские назначения 23-го тура УПЛ
Екатерина Монзуль будет арбитром ВАР
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 23-го тура УПЛ сезона 2020/21.
23 тур
23 апреля
19:00 "Мариуполь" - "Рух". Харьков. ОСК "Металлист". Арбитр - Романов В.М. (Днепр).
24 апреля
17:00 "Колос" - "Ворскла". Ковалевка. Стадион "Колос". Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр ВАА - Копиевский В.В. (Кропивницкий).
17:00 "Днепр-1" - "Минай". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава).
19:30 "Львов" - "Десна". Львов. Стадион "Арена Львов". Арбитр - Арановський Е.А. (Киев).
25 апреля
14:00 "Заря" - "Олимпик". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье).
17:00 "Александрия" - "Шахтер". Александрия. КСК "Ника". Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
17:00 "Динамо" - "Ингулец". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Монзуль К.В. (Харьков).
Отметим, что VAR будет задействован на четырех матчах.
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