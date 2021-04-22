  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без Монзуль на потенциально чемпионском матче Динамо не обойдется. Судейские назначения 23-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Монзуль на потенциально чемпионском матче Динамо не обойдется. Судейские назначения 23-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Екатерина Монзуль будет арбитром ВАР

Без Монзуль на потенциально чемпионском матче Динамо не обойдется. Судейские назначения 23-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 23-го тура УПЛ сезона 2020/21.

23 тур

23 апреля

19:00 "Мариуполь" - "Рух". Харьков. ОСК "Металлист". Арбитр - Романов В.М. (Днепр).

24 апреля

17:00 "Колос" - "Ворскла". Ковалевка. Стадион "Колос". Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр ВАА - Копиевский В.В. (Кропивницкий).

17:00 "Днепр-1" - "Минай". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава).

19:30 "Львов" - "Десна". Львов. Стадион "Арена Львов". Арбитр - Арановський Е.А. (Киев).

25 апреля

14:00 "Заря" - "Олимпик". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье).

17:00 "Александрия" - "Шахтер". Александрия. КСК "Ника". Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

17:00 "Динамо" - "Ингулец". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Монзуль К.В. (Харьков).

Отметим, что VAR будет задействован на четырех матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Екатерина Монзуль ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
свалява city (свалява)
22.04.2021 в 14:48
Что делает Пасхал итальянцу????Вообще штэмп без пауз судит
Ответить
+1
0
Димитър из Софии (София)
22.04.2021 в 13:56
Пасхал будет засуживать Ворсклу, Арановський - Десну.Приятного просмотра.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...