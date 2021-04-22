  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы потом комментируем". Директор Александрии – про уход Шаран
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы потом комментируем". Директор Александрии – про уход Шаран

Премьер-лига
(1 голосов)

Китаев отреагировал на слухи об увольнении наставника "горожан"

"Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы потом комментируем". Директор Александрии – про уход Шаран

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о возможной отставке Владимира Шарана с поста главного тренера "горожан" по окончании сезона.

- Правда, что Шаран покинет "Александрию", а Сергей Ковалец - главный кандидат ему на замену?

- Вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это же кто-то их создаёт, а я должен заниматься тем, чтобы их комментировать. Информация по отставке Шарана - безосновательная. Что касается Сергея Ковальца, никто с ним не разговаривал и не вёл переговоры. Это бессмыслица.

- "Александрия" не выполнила главную задачу на сезон, пролетев, скорее всего, мимо еврокубков.

- Давайте дождёмся конца сезона, а потом будем разговаривать. Думаю, это будет логично. Смысл делать сейчас какие-то выводы и движения. Придёт время - мы подведём итог, сядем пообщаемся и дальше, возможно, что-то будем делать. Так будет правильно.

Читайте также"Осталось 4 игры". Шаран - о своем уходе из Александрии

- Говорят, у Шарана была договоренность с президентом "Александрии": если он не выводит команду в финал Кубка Украины, то уходит.

- Ну так это нужно спрашивать у источника этой новости (смеется). У Игоря Бурбаса. Он, наверное, лучше знает, какие договорённости были у Шарана и президента "Александрии". Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем, то что он сказал. Это фантастика.

То, что сказал Бурбас — абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вёл никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно. Осталось четыре тура до конца сезона УПЛ. После этого президент "Александрии" Сергей Кузьменко встретится с Владимиром Шараном. Они обсудят ситуацию, пообщаются и примут какое-то решение.

Никто сейчас никого не увольняет, не нанимает новых тренеров, не ведутся ни с кем переговоры. Это абсолютная дичь. Они пишут, бл**ть, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред", - сказал Китаев.

Напомним, что ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что Владимир Шаран по окончанию сезона покинет команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Дмитрий Китаев Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Foot Boom

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
truf (Odessa)
22.04.2021 в 15:07
.....коротко и понятно о спортивной журналистике в Украине...
Ответить
+2
0
Litb@rski (Кёльн)
22.04.2021 в 15:12
Да же не чего добавить
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.04.2021 в 15:13
О журналистике в целом ))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...