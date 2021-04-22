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"Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы потом комментируем". Директор Александрии – про уход Шаран
Китаев отреагировал на слухи об увольнении наставника "горожан"
Фото: ФК Александрия
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о возможной отставке Владимира Шарана с поста главного тренера "горожан" по окончании сезона.
- Правда, что Шаран покинет "Александрию", а Сергей Ковалец - главный кандидат ему на замену?
- Вообще не понимаю, откуда берутся такие слухи. Это же кто-то их создаёт, а я должен заниматься тем, чтобы их комментировать. Информация по отставке Шарана - безосновательная. Что касается Сергея Ковальца, никто с ним не разговаривал и не вёл переговоры. Это бессмыслица.
- "Александрия" не выполнила главную задачу на сезон, пролетев, скорее всего, мимо еврокубков.
- Давайте дождёмся конца сезона, а потом будем разговаривать. Думаю, это будет логично. Смысл делать сейчас какие-то выводы и движения. Придёт время - мы подведём итог, сядем пообщаемся и дальше, возможно, что-то будем делать. Так будет правильно.
- Говорят, у Шарана была договоренность с президентом "Александрии": если он не выводит команду в финал Кубка Украины, то уходит.
- Ну так это нужно спрашивать у источника этой новости (смеется). У Игоря Бурбаса. Он, наверное, лучше знает, какие договорённости были у Шарана и президента "Александрии". Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы теперь комментируем, то что он сказал. Это фантастика.
То, что сказал Бурбас — абсолютная неправда. Во-первых, с Сергеем Ковальцом никто не вёл никаких переговоров. Во-вторых, никто сейчас никаких решений не принимает. Абсолютно. Осталось четыре тура до конца сезона УПЛ. После этого президент "Александрии" Сергей Кузьменко встретится с Владимиром Шараном. Они обсудят ситуацию, пообщаются и примут какое-то решение.
Никто сейчас никого не увольняет, не нанимает новых тренеров, не ведутся ни с кем переговоры. Это абсолютная дичь. Они пишут, бл**ть, а мы потом сидим и рассказываем, что это бред", - сказал Китаев.
Напомним, что ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что Владимир Шаран по окончанию сезона покинет команду.
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