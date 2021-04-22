Ультрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"

Ультрас "Динамо" на своей странице в Фейсбук прокомментировали события, которые произошли после полуфинала Кубка Украины, в котором киевляне победили "Агробизнес" и вышли в финал. После игры фанаты в очередной раз устроили акцию протеста против главного тренера бело-синих Мирчи Луческу.

"Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение Динамо Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером.

Причина этого решения - не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если Динамо выиграет для Киева Кубок Лиги Чемпионов - с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!"

"Только дураки не меняют свое мнение" - слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращении борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить.

Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Поддерживать тренера, от которого несло и несет медийным бредом? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?

Луческу не место в Динамо Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу.

Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно соблюдает. Иначе - это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не об Ультрас Динамо Киев".

Напомним, что на защиту Луческу встали игроки "Динамо". В часности, Георгий Бущан вел переговоры с фанатами на стадионе, а после игры Виталий Миколенко заявил, что те, кто освистывал Луческу, ему не интересны.