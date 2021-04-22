  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ультрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"

Премьер-лига
(4 голосов)

Фанаты непреклонны

Ультрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"

фото - WBC Ультрас Динамо

Новина українською

Ультрас "Динамо" на своей странице в Фейсбук прокомментировали события, которые произошли после полуфинала Кубка Украины, в котором киевляне победили "Агробизнес" и вышли в финал. После игры фанаты в очередной раз устроили акцию протеста против главного тренера бело-синих Мирчи Луческу.

"Еще раз пропишем очевидные вещи. Прошлым летом фанатское движение Динамо Киев приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является ее главным тренером.

Причина этого решения - не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если Динамо выиграет для Киева Кубок Лиги Чемпионов - с трибун будет звучать: "Lucescu, Go Away!"

"Только дураки не меняют свое мнение" - слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращении борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить.

Но какой ценой? Неужели кто-то всерьез думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чье назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого "дерби"? Поддерживать тренера, от которого несло и несет медийным бредом? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?

Луческу не место в Динамо Киев! Это наша точка зрения, мы имеем на нее право и будем отстаивать ее четко, последовательно и от матча к матчу.

Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно соблюдает. Иначе - это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не об Ультрас Динамо Киев".

Читайте такжеЛуческу о протестах ультрас: Я не считаю их болельщиками, они не поддерживают команду и игроков

Напомним, что на защиту Луческу встали игроки "Динамо". В часности, Георгий Бущан вел переговоры с фанатами на стадионе, а после игры Виталий Миколенко заявил, что те, кто освистывал Луческу, ему не интересны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Фанаты ультрас Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Litb@rski (Кёльн)
22.04.2021 в 16:42
Ну просто очень упоротые
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
22.04.2021 в 16:20
прочитав позицію ультрас. потім прочитав коменти дописувачів сайту. так хто бидло?
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
22.04.2021 в 16:48
для полной ясности картины лучше послушай что эти "соловьи поют" на трибунах
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
22.04.2021 в 16:17
Боже, ребята, не позорьтесь. Идите лучше чем-то полезным займитесь
Ответить
+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
22.04.2021 в 16:08
Нужно устроить акцию: "Быдло-ультрас-Go away"!
Ответить
+6
0
avatar
Американец 2000
22.04.2021 в 15:59
Люди с сердцами Динамо - вы не устали проплачивать этих дебило - созданий ??? Всем давно понятно что это у вас отобрали кусок хлеба , и вы правдами и неправдами хотите его вернуть ((((((( Ваше общество Лёсиков , Беляшей и других , которых ещё недавно уважала вся Украина - теперь воюете против получается Динамо ((((( Уже показали ваши тренера с сердцем Динамо что вы ни на что не способны (((((( Только побухать на халяву (((((Я уверен на 300 % что этой грязью занимаются кучка обиженных бывших динамовцев (((((Да и ещё при помощи этого сайта - делая рекламу этим ср - ым ультрас (((((
Ответить
+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.04.2021 в 15:55
Луческу стоит вернуться в Шахтёр... и выиграть чемпионат ... ))) будет прикольно и все будут довольны. А плакаты отдать ультрас шахты...)))!!!
Ответить
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.04.2021 в 15:44
Борщаговско-троешинское быдло показывает свою значимость, направляемое все знают кем...
Ответить
+6
0
FCZK-1922 (Кировоград)
22.04.2021 в 15:42
та это обычные быдло-малолетки, нормальные люди в их возрасте чем то полезным занимаются, а эти таким вот быдлячим способом самоутверждаются. они сегодня есть, а завтра их нет, зато Динамо было есть и будет без них.
Ответить
+5
0
argush56 (Бердянск)
22.04.2021 в 15:41
Во времена Горбачева жила бабушка-коммунист Нина Андреева, которая на всю страну прославились своим высказыванием :" Не могу поступиться принципами". Такое впечатление, что данная групка так называемых "болельщиков" - это коллективные внуки данной упоротой бабули.
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 15:32
Вам, придуркам, от болельщиков будет звучать тоже самое.
Ответить
+5
0
football_soccer (Украина)
22.04.2021 в 15:29
да кому они надо вообще? от них толку ноль, только штрафы каждый тур клуб платил за их поведение. А сейчас вообще на зарплате у ахметова сидят, баннеры про Луческу придумывают. стадо продажное
Ответить
+5
0
mykolazap (Запорожье)
22.04.2021 в 15:24
"Мы не будем болеть за команду пока Луческу в ней главный тренер." Так вы фанаты Динамо или тренера Динамо? Луческу просто наемный работник, придите в себя, если вы фанаты клуба.
Ответить
+6
-1
Ariakiev01 (Київ)
22.04.2021 в 15:27
Согласен. Вон в Англии тренера ездят даже к заклятым врагам и ничего так как. Если он выиграет ЛЧ то он возвысит клуб. И не будет никакой разницы с кем он выигрывал трофеии до этого. Нужно просто сказать "Спасибо" ибо тренера меняются а трофей останется на всю историю клуба.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...