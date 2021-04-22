Мариуполь - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

В первом матче 23-го тура УПЛ между собой сойдутся команды из нижней части таблицы - "Мариуполь" и "Рух". Первые - очень задорно начали этот сезон, однако ближе к ноябрю результаты серьезно просели, из-за чего они идут уже на девятой строчке. Ни о каких еврокубках речь уже не идет, однако маловероятно, что команда Маркевича вылетит по итогам кампании. Остается лишь доиграть сезон и продолжать наигрывать молодежь.

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У "Руха" ситуация хуже. Львовский клуб продолжает пробовать играть "от себя", но в большинстве игр их подводит слабая реализация созданных моментов, вызванная низким уровнем исполнителей. Отсюда и последняя строчка. Отсюда и туманные перспективы. У подопечных Федыка нет большого выбора - нужно побеждать в пятницу.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в пятницу, 23-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.