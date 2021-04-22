Легко отделались? Десна получила наказание за расизм в матче с Зарей

13-го февраля в концовке матча 14-го тура УПЛ "Заря" - "Десна" произошел расистский скандал.

Кто-то со скамейки запасных черниговского клуба выкрикнул оскорбительную расистскую фразу: "С**а, уродов понабирают, бл**ь, черножо**х"...

После этого луганская "Заря" официально обратилась в Комитет по этике и честной игры УАФ с просьбой разобраться в скандальном инциденте.

И вот спустя два месяца КДК УАФ принял решение. Его озвучил секретарь КДК Игорь Грищенко:

"Приняли решение. Был долгий процесс расследования этого дела. Комитет этики занимался этим. Он идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных футбольного клуба "Десна". Затем был вопрос определения конкретного лица, кто бы это мог быть. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, это был тренер вратарей "Десны" Юрий Овчаров.

Направили соответствующее заключение "Десне", клуб возразил, что это Овчаров. Считает, что нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертного центра МВД Украины с просьбой провести экспертизу, сопоставить голос Овчарова с этим видеофрагментом.

К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись - это три секунды этой фразы расистского характера. Но при этом в форме мотивированного части заключения эксперт МВД говорит, что есть признаки сходства голоса Овчарова с тем, что на записи.

Это только дало комфортную уверенность членов КДК, что это все-таки представители "Десны", а именно Овчаров. Поэтому приняли решение наказать футбольный клуб "Десна" и Овчарова. Учитывая, что тренер ни разу не привлекался к ответственности за ненадлежащее поведение, было принято решение о его отстранении на 5 матчей. И наложении финансового штрафа на футбольный клуб "Десна" в размере 150 000 гривен", - сказал Грищенко.