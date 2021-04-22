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КДК в очередной раз перенес рассмотрение дела Гельзина
По просьбе самого фигуранта
Фото: ФК Олимпик Донецк
В четверг, 22 апреля, КДК УАФ должен был рассмотреть дело президента "
Как сообщил секретарь КДК Игорь Грищенко, рассмотрение дела снова перенесено, и снова по просьбе Гельзина.
Президент "Олимпика" сослался на плохое состояние здоровья и на то, что он лечится за границей и не может физически присутствовать на заседании.
Так как Гельзин настаивает на том, что хочет присутствовать на заседании, КДК в последний раз пошел на уступки функционеру и перенес рассмотрение дела еще на неделю – на 29 апреля.
При этом уже на следующее заседание Гельзину предписана обязательная явка, и если он не явится через неделю, дело будет рассмотрено без его участия.
Напомним, что в матче 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" Гельзин дважды врывался в судейскую комнату. После матча Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам телеканалов.
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