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Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера
Горняки продолжают подготовку к матчу с Александрией
shakhtar.com
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22 апреля большая часть тренировки была направлена на тактику.
Отмечается, что с первой командой занимается голкипер "Шахтера" U19 Тимур Пузанков.
Главной же кадровой новостью стало возвращение в общую группу полузащитника Алана Патрика.
Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в это воскресенье, 25 апреля, на выезде с "Александрией".
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Источник:ФК Шахтер
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