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Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продолжают подготовку к матчу с Александрией

Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к воскресному матчу 23-го тура УПЛ с "Александрией".

22 апреля большая часть тренировки была направлена на тактику.

Отмечается, что с первой командой занимается голкипер "Шахтера" U19 Тимур Пузанков.

Главной же кадровой новостью стало возвращение в общую группу полузащитника Алана Патрика.

Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в это воскресенье, 25 апреля, на выезде с "Александрией".

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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