Матвиенко: Будет сложный матч, Александрия будет злая и мотивированная

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко рассказал о подготовке к матчу 23-го утра УПЛ с "Александрией".

"От матча с "Александрией" ожидаем только победы. Готовимся как всегда: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре – больше тактических упражнений.

Соперник будет еще мотивированнее, злее после поражения в полуфинале Кубка, захочет оправдаться перед болельщиками – у него задачи в чемпионате. "Александрия" очень неуступчивая, с этой командой всегда много единоборств. Будет сложный матч", - сказал Матвиенко.

Напомним, что матч "Александрия" – "Шахтер" состоится в воскресенье 25 апреля и начнется в 17:00.