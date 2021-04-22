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Матвиенко: Будет сложный матч, Александрия будет злая и мотивированная

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер готовится к матчу с горожанами

Матвиенко: Будет сложный матч, Александрия будет злая и мотивированная

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о подготовке к матчу 23-го утра УПЛ с "Александрией".

"От матча с "Александрией" ожидаем только победы. Готовимся как всегда: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре – больше тактических упражнений.

Соперник будет еще мотивированнее, злее после поражения в полуфинале Кубка, захочет оправдаться перед болельщиками – у него задачи в чемпионате. "Александрия" очень неуступчивая, с этой командой всегда много единоборств. Будет сложный матч", - сказал Матвиенко.

Напомним, что матч "Александрия" – "Шахтер" состоится в воскресенье 25 апреля и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
22.04.2021 в 18:22
Кем мотивирована? Чем? Никто "сашкам" за победу в этом матче не даст и ломанного гроша.
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
22.04.2021 в 18:11
Конечно, 25 МАЯ??? Исправьте.
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Кююмалайнен (Київ)
22.04.2021 в 18:21
Перенесли что-ли матч?
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