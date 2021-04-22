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Матвиенко: Будет сложный матч, Александрия будет злая и мотивированная
Шахтер готовится к матчу с горожанами
Защитник "
"От матча с "Александрией" ожидаем только победы. Готовимся как всегда: недельный цикл, несколько нагрузочных тренировок, а ближе к игре – больше тактических упражнений.
Соперник будет еще мотивированнее, злее после поражения в полуфинале Кубка, захочет оправдаться перед болельщиками – у него задачи в чемпионате. "Александрия" очень неуступчивая, с этой командой всегда много единоборств. Будет сложный матч", - сказал Матвиенко.
Напомним, что матч "Александрия" – "Шахтер" состоится в воскресенье 25 апреля и начнется в 17:00.
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