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Чуже: Еще не знаю, останусь ли в Днепре-1
Аренда хорвата рассчитана до конца сезона
scdnipro1.com.ua
Хорватский форвард "
- Марио, до завершения чемпионата Украины еще четыре тура. Вы остаетесь в Украине?
- Я действительно еще не знаю. Я здесь в аренде до 1 июня, после чего снова стану игроком загребского "Динамо". Но дальше о каком-то будущем еще не думал. Когда сезон закончится, я увижусь с моими менеджерами, и мы решим, что будет лучше для меня и моего развития. Конечно, буду общаться и с людьми в "Динамо". В первую очередь, я хочу играть, потому что это самое главное для такого молодого игрока, как я, для того, чтобы иметь хорошее будущее футболиста.
- Раз уж вы ушли в "Днепр-1", возможно, было бы неплохо и остаться?
- Это моя первая зарубежная поездка. Я прибыл по приглашению тренера Йовичевича, с которым ранее работал в "Динамо". Мы знакомы давно, но самое главное для меня то, что он мне доверился. Сейчас это оказалось прекрасным решением для развития моей карьеры, и я должен сказать, что очень доволен этим переходом. Поэтому и не исключаю возможности остаться в "Днепре-1" и в дальнейшем.
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