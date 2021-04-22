Чуже: Еще не знаю, останусь ли в Днепре-1

Хорватский форвард " Днепра-1 " Марио Чуже, который выступает за команду на правах аренды из "Динамо" Загреб, рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

- Марио, до завершения чемпионата Украины еще четыре тура. Вы остаетесь в Украине?

- Я действительно еще не знаю. Я здесь в аренде до 1 июня, после чего снова стану игроком загребского "Динамо". Но дальше о каком-то будущем еще не думал. Когда сезон закончится, я увижусь с моими менеджерами, и мы решим, что будет лучше для меня и моего развития. Конечно, буду общаться и с людьми в "Динамо". В первую очередь, я хочу играть, потому что это самое главное для такого молодого игрока, как я, для того, чтобы иметь хорошее будущее футболиста.

- Раз уж вы ушли в "Днепр-1", возможно, было бы неплохо и остаться?

- Это моя первая зарубежная поездка. Я прибыл по приглашению тренера Йовичевича, с которым ранее работал в "Динамо". Мы знакомы давно, но самое главное для меня то, что он мне доверился. Сейчас это оказалось прекрасным решением для развития моей карьеры, и я должен сказать, что очень доволен этим переходом. Поэтому и не исключаю возможности остаться в "Днепре-1" и в дальнейшем.