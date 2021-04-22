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Источник: Шахтер и Рома не будут продлевать контракты с Каштру и Фонсекой соответственно
Португальцы станут свободными агентами
Римская "Рома", как и донецкий "
Об этом сообщил португальский спортивный журналист Бруну Андраде.
Каштру в июне покинет донецкий клуб, такая же судьба ожидает Фонсеку в "Роме".
Напомним, что Фонсека в июне 2019 перешел из "Шахтера" в "Рому", а на его место в донецком клубе пришел другой португальский тренер – Луиш Каштру.
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Источник:Twitter
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