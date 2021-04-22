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Источник: Шахтер и Рома не будут продлевать контракты с Каштру и Фонсекой соответственно

Премьер-лига
(1 голосов)

Португальцы станут свободными агентами

Источник: Шахтер и Рома не будут продлевать контракты с Каштру и Фонсекой соответственно

Новина українською

Римская "Рома", как и донецкий "Шахтер", не будут продлевать контракты с главными тренерами – Паулу Фонсекой и Луишом Каштру соответственно.

Об этом сообщил португальский спортивный журналист Бруну Андраде.

Каштру в июне покинет донецкий клуб, такая же судьба ожидает Фонсеку в "Роме".

Напомним, что Фонсека в июне 2019 перешел из "Шахтера" в "Рому", а на его место в донецком клубе пришел другой португальский тренер – Луиш Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Луиш Каштру
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