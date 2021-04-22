Десна будет подавать апелляцию на решение КДК о наказании клуба за расизм в матче с Зарей

"Десна" отреагировала на решение КДК УАФ оштрафовать клуб на 150 000 гривен за расистскую фразу тренера вратарей Юрия Овчарова "Уродов понабирали черно*****" в матче 14-го тура УПЛ с "Зарей".

Как заявил руководитель пресс-службы черниговского клуба Александр Шевченко, "Десна" намерена подать апелляцию на данное решение.

"Информацию, что клуб получит, точнее не клуб, а наш сотрудник, деквалификацию на 5 матчей и штраф в 150 000 гривен, впервые услышал от СМИ.

Официальное письмо с уведомлением нам еще не поступило. Если это действительно так и на наш клуб накладываются такие санкции, то мы будем подавать апелляцию, потому что мы не согласны с таким решением. Мы принимали активное участие в этом расследовании, предоставили все доказательства и показания, провели внутреннее расследование. Мы так и не определили, что именно Овчаров ответственен за эту фразу.

Комитет этики делал запрос на проведение экспертизы о совпадении голоса Овчарова и голоса, который звучал в этом матче. Могу зачитать вывод комитета: "Ответить на вопрос, говорит ли эту фразу Овчаров, невозможно из-за недостаточной продолжительности пригодной речи диктора в исследуемой видеофонограмме".

Мы не можем так просто согласиться с тем, что наш сотрудник, который уже 20 лет работает в клубе, будет нести такую ответственность. Ждем официальное решение и уведомление", – сказал Шевченко.