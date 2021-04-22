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Пятов: Если буду работать и доказывать, может быть, свой шанс в Шахтере еще получу

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей отыграл за Шахтер 468 матчей

Пятов: Если буду работать и доказывать, может быть, свой шанс в Шахтере еще получу

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал попадание Тараса Степаненко в топ-10 гвардейцев "Шахтера" (332 матча) и свое пребывание на 3-м месте рейтинга с 468 встречами.

"Почетно очень. Действительно горжусь этим. Не буду скрывать, что в душе радуюсь. Наверное, я это заслужил, столько лет был преданным клубу. Жизнь покажет, что дальше. Буду прилагать усилия, чтобы уже Срна (536 матчей) начинал нервничать. Не все только от меня зависит. Если буду работать и доказывать, может быть, свой шанс получу еще.

Никогда не ставил личные заслуги выше команды. Для меня команда – самое главное. Если буду стремиться добиваться успехов с командой, наверное, буду ставить какие-то личные рекорды, успехи. Поэтому будет у команды все хорошо – и я еще сыграю то число матчей, которое суждено.

Я не останавливаюсь, работаю над собой. У нас здоровая конкуренция. Это самое главное, что боремся, хотим, чтобы команда вернулась на прежний уровень.

Я рад за Степаненко, он заслужил столько сыграть. Главное, чтобы здоровье не подводило. Он еще и меня может догнать", – сказал Пятов.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Александр Пятов
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