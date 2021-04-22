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Бурбас: У Александрии есть устное соглашение с новым тренером, но это не Ковалец
Опровержение клуба по отставке Шарана - работа пресс-службы
fco.com.ua
Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас продолжает утверждать, что главный тренер "
Бурбас завил, что на эту должность летом пригласят специалиста, с которым уже есть устная договоренность. Однако источник утверждает, что это не Сергей Ковалец, его нет в списке кандидатов.
Также Бурбас ответил на опровержение отставки Шарана от директора "Александрии" Дмитрия Китаева:
"Понимаю позицию Китаева. Опровержение даже чего-то очевидного до официального релиза – часть его работы. Жду послушать, что будет говорить он после сезона и изменений в команде.
Но не понимаю
манеру общения. Насколько мне известно, за это директор уже выгреб от президента клуба.
И прошу не приписывать мне дезинформацию
относительно Ковальца. Еще раз подчеркиваю, этого тренера в "Александрии" точно не будет", – написал Бурбас в Твиттере.
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