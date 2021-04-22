Бурбас: У Александрии есть устное соглашение с новым тренером, но это не Ковалец

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас продолжает утверждать, что главный тренер " Александрии " Владимир Шаран летом покинет клуб.

Бурбас завил, что на эту должность летом пригласят специалиста, с которым уже есть устная договоренность. Однако источник утверждает, что это не Сергей Ковалец, его нет в списке кандидатов.

Также Бурбас ответил на опровержение отставки Шарана от директора "Александрии" Дмитрия Китаева: