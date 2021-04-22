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Бурбас: У Александрии есть устное соглашение с новым тренером, но это не Ковалец

Премьер-лига
(2 голосов)

Опровержение клуба по отставке Шарана - работа пресс-службы

Бурбас: У Александрии есть устное соглашение с новым тренером, но это не Ковалец

fco.com.ua

Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас продолжает утверждать, что главный тренер "Александрии" Владимир Шаран летом покинет клуб.

Бурбас завил, что на эту должность летом пригласят специалиста, с которым уже есть устная договоренность. Однако источник утверждает, что это не Сергей Ковалец, его нет в списке кандидатов.

Также Бурбас ответил на опровержение отставки Шарана от директора "Александрии" Дмитрия Китаева:

"Понимаю позицию Китаева. Опровержение даже чего-то очевидного до официального релиза – часть его работы. Жду послушать, что будет говорить он после сезона и изменений в команде.

Но не понимаю манеру общения. Насколько мне известно, за это директор уже выгреб от президента клуба.

И прошу не приписывать мне дезинформацию относительно Ковальца. Еще раз подчеркиваю, этого тренера в "Александрии" точно не будет", – написал Бурбас в Твиттере.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Дмитрий Китаев Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
22.04.2021 в 21:02
"Однако источник утверждает". Какое то размытое понятие - источник. Надо сразу писать Бурбас, и всем понятно. Известный журналист, эксперт и ( комсомолка, спортсменка и вообще красивая девушка, понимаете ли.)
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