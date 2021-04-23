УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о заседании относительно плана-календаря и регламента на сезон 2021/22.

"Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более-менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще требует утверждения. Также мы ждем подтверждение от комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект. А после этого уже передадим в исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон.

Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", – сказал Дикий.