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УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится

Премьер-лига
(1 голосов)

Проект предварительно согласовали

УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится

Фото: УПЛ

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о заседании относительно плана-календаря и регламента на сезон 2021/22.

"Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более-менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще требует утверждения. Также мы ждем подтверждение от комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект. А после этого уже передадим в исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон.

Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", – сказал Дикий.

Заседание прошло в режиме видеоконференции, на нем присутствовали представители всех клубов УПЛ.

Еще не согласовано, сколько клубов будет вылетать в следующем сезоне. Об этом будет известно не раньше середины мая.

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В статье: Евгений Дикий УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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