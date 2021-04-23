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Перенесенный матч 10-го тура Олимпик - Заря пройдет в Чернигове

Премьер-лига
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"Луганчане" в этой игре выступают номинальным гостем

Перенесенный матч 10-го тура Олимпик - Заря пройдет в Чернигове

Новина українською

Перенесенный матч между донецким "Олимпиком" и луганской "Зарей" пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игра 10-го тура, которую ранее "Заря" должна была провести с "Олимпиком", не состоялась по причине вспышки коронавируса в составе дончан. В этот же день сыграют команды Ю-21 и Ю-19.

В этой игре "Заря" выступает номинальным гостем.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Заря" состоится 25 апреля и начнется в 14:00. Добавим, после 22-х туров в турнирной таблице УПЛ "луганчане" находятся на 3-м месте, в активе клуба 38 баллов. "Дончане" набрав 18 зачетных пунктов, занимают 12-ю позицию.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Заря

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