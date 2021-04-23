Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Шахтер
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 23-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и донецким "Шахтером".
В воскресенье состоится матч между седьмой и второй командами первенства. Шансы "горняков" на золото стремятся к нулю, однако защиту имени никто не отменял. Отразятся ли на Каштру слухи об увольнении? А на Шаране об отставке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 25 апреля – в 16:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк
Популярное сейчас
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Клуб Второй лиги не согласен с решением КДК и готов идти в Лозанну
- Сабо о матчах Кубка: Сижу, смотрю и мне стыдно, что у нас такое судейство
- "Ему очень не повезло". Динамо приняло решение расстаться с одним из своих легионеров
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО