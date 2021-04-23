  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

Фото: Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 23-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и донецким "Шахтером".

Читайте такжеСМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт

В воскресенье состоится матч между седьмой и второй командами первенства. Шансы "горняков" на золото стремятся к нулю, однако защиту имени никто не отменял. Отразятся ли на Каштру слухи об увольнении? А на Шаране об отставке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 25 апреля – в 16:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Александрия Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...