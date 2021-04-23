Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 23-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и донецким "Шахтером".

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В воскресенье состоится матч между седьмой и второй командами первенства. Шансы "горняков" на золото стремятся к нулю, однако защиту имени никто не отменял. Отразятся ли на Каштру слухи об увольнении? А на Шаране об отставке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 25 апреля – в 16:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк