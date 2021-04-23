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Львов - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Десна", украинская Премьер-лига, 24 апреля 2021

Львов - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Благодаря двум победам подряд ФК "Львов" улучшил свое положение в таблице, поднявшись сходу на десятое место. При Анатолии Бессмертном команда не теряет очки дома, неплохо играет в обороне, а также быстро выбегает в контратаки. Одним словом, "львы" в хорошей форме.

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Этого же не сказать о "Десне". Команда, которая изо всех сил пытается опередить "Зарю" и забрать бронзовый комплект медалей, неделю назад проиграла "Минаю", потеряв при этом четвертую строчку. Теперь коллективу Александру Рябоконя терять очки запрещено, а значит с мотивацией у "северян" проблем быть не должно.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в субботу, 24-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Десна" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Львов Десна (Чернигов)
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