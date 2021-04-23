Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Десна", украинская Премьер-лига, 24 апреля 2021
Фото: ФК Львов
Благодаря двум победам подряд ФК "Львов" улучшил свое положение в таблице, поднявшись сходу на десятое место. При Анатолии Бессмертном команда не теряет очки дома, неплохо играет в обороне, а также быстро выбегает в контратаки. Одним словом, "львы" в хорошей форме.
Этого же не сказать о "Десне". Команда, которая изо всех сил пытается опередить "Зарю" и забрать бронзовый комплект медалей, неделю назад проиграла "Минаю", потеряв при этом четвертую строчку. Теперь коллективу Александру Рябоконя терять очки запрещено, а значит с мотивацией у "северян" проблем быть не должно.
Смотрите матч 23-го тура УПЛ в субботу, 24-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Десна"
Популярное сейчас
- Ференцварош готовится к возможному уходу Реброва и ищет ему замену
- Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой
- Малиновский забил Роме, Барселона продолжает борьбу за чемпионство. Главные новости за 22 апреля
- УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи