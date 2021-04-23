Львов - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

Благодаря двум победам подряд ФК "Львов" улучшил свое положение в таблице, поднявшись сходу на десятое место. При Анатолии Бессмертном команда не теряет очки дома, неплохо играет в обороне, а также быстро выбегает в контратаки. Одним словом, "львы" в хорошей форме.

Этого же не сказать о "Десне". Команда, которая изо всех сил пытается опередить "Зарю" и забрать бронзовый комплект медалей, неделю назад проиграла "Минаю", потеряв при этом четвертую строчку. Теперь коллективу Александру Рябоконя терять очки запрещено, а значит с мотивацией у "северян" проблем быть не должно.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в субботу, 24-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.