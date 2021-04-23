"Как по мне – это кусок дерьма". Полузащитник Олимпика - про Суперлигу

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра поделился мнением о создании Суперлиги, которая просуществовала всего два дня.

"Как по мне – это кусок дерьма! Нельзя руководствоваться лишь экономическими соображениями, принимая решения о создании подобных проектов. Конечно, пандемия ударила по большим клубам, но не только по ним. Весь мир переживает эти страшные события, но нужно вместе решать проблемы, а не отделяться "группой избранных", чтобы заработать денег.

Идея и регламент Суперлиги несправедливы и неинтересны, это полностью убивает спортивный принцип. Кроме того, для многих молодых футболистов – это крах мечты сыграть в самом престижном клубном турнире мира против сильнейших команд.