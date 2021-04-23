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"Как по мне – это кусок дерьма". Полузащитник Олимпика - про Суперлигу

Премьер-лига
(1 голосов)

По его мнению, идея и регламент турнира убивает спортивный принцип

"Как по мне – это кусок дерьма". Полузащитник Олимпика - про Суперлигу

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра поделился мнением о создании Суперлиги, которая просуществовала всего два дня.

"Как по мне – это кусок дерьма! Нельзя руководствоваться лишь экономическими соображениями, принимая решения о создании подобных проектов. Конечно, пандемия ударила по большим клубам, но не только по ним. Весь мир переживает эти страшные события, но нужно вместе решать проблемы, а не отделяться "группой избранных", чтобы заработать денег.

Идея и регламент Суперлиги несправедливы и неинтересны, это полностью убивает спортивный принцип. Кроме того, для многих молодых футболистов – это крах мечты сыграть в самом престижном клубном турнире мира против сильнейших команд.

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Трудно поверить, что такие мудрые люди, как президенты топ-клубов, не смогли спрогнозировать реакцию футбольной общественности и, собственно, то, что она ее отвергнет. Не говоря уже о санкциях от руководящих футбольных органов. Возможно, это было целенаправленной провокацией, чтобы вынудить УЕФА предпринять реформы для необходимых в кризисное время изменений.

Но я более чем уверен, что богачи просто потеряли связь с реальностью и, кроме денег, ни о чем не думают. Хорошо, что мир дал отпор этой инициативе. Я все же мечтаю однажды выйти на поле под гимн Лиги чемпионов", - сказал Тейшейра.

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В статье: Олимпик (Донецк) Суперлига Максим Тейшейра
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Комментарии (2)
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koral (Рівне)
23.04.2021 в 12:22
це всеодно, що я буду критикувати діяльність Ілона Маска.
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0
-1
мы за динамо (киев)
23.04.2021 в 12:03
ай моська, знать она сільна
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0
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