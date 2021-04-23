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"Как по мне – это кусок дерьма". Полузащитник Олимпика - про Суперлигу
По его мнению, идея и регламент турнира убивает спортивный принцип
Фото: ФК Олимпик Донецк
Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра поделился мнением о создании Суперлиги, которая просуществовала всего два дня.
"Как по мне – это кусок дерьма! Нельзя руководствоваться лишь экономическими соображениями, принимая решения о создании подобных проектов. Конечно, пандемия ударила по большим клубам, но не только по ним. Весь мир переживает эти страшные события, но нужно вместе решать проблемы, а не отделяться "группой избранных", чтобы заработать денег.
Идея и регламент Суперлиги несправедливы и неинтересны, это полностью убивает спортивный принцип. Кроме того, для многих молодых футболистов – это крах мечты сыграть в самом престижном клубном турнире мира против сильнейших команд.
Трудно поверить, что такие мудрые люди, как президенты топ-клубов, не смогли спрогнозировать реакцию футбольной общественности и, собственно, то, что она ее отвергнет. Не говоря уже о санкциях от руководящих футбольных органов. Возможно, это было целенаправленной провокацией, чтобы вынудить УЕФА предпринять реформы для необходимых в кризисное время изменений.
Но я более чем уверен, что богачи просто потеряли связь с реальностью и, кроме денег, ни о чем не думают. Хорошо, что мир дал отпор этой инициативе. Я все же мечтаю однажды выйти на поле под гимн Лиги чемпионов", - сказал Тейшейра.
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