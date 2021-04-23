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Днепр-1 - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Минай / Автор невідомий
На финальном отрезке сезона большинство команд УПЛ прижаты к стенке – нужно немедленно решать незакрытые турнирные задачи. "Минай" – среди таких, ведь закарпатцы продолжают отчаянную борьбу за выживание, в которой пока ничего непонятно.
А вот "Днепр-1" может доигрывать сезон относительно спокойно – с прицелом на следующий чемпионат. Команда Игоря Йовичевича не вылетит и в еврокубки, очевидно, не пробьется. Но на поединок с "Минаем" должна настроиться хорошо, ведь жаждет мести за поражение закарпатцам в первом круге.
Матч 23-го тура УПЛ состоится 24.04.2021 в 17:00. Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига". Онлайн прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" - "Минай" состоится на телеканале УНИАН.
Также прямой видеоэфир можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Начало – 16:55.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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