Днепр-1 - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На финальном отрезке сезона большинство команд УПЛ прижаты к стенке – нужно немедленно решать незакрытые турнирные задачи. "Минай" – среди таких, ведь закарпатцы продолжают отчаянную борьбу за выживание, в которой пока ничего непонятно.

А вот "Днепр-1" может доигрывать сезон относительно спокойно – с прицелом на следующий чемпионат. Команда Игоря Йовичевича не вылетит и в еврокубки, очевидно, не пробьется. Но на поединок с "Минаем" должна настроиться хорошо, ведь жаждет мести за поражение закарпатцам в первом круге.

Матч 23-го тура УПЛ состоится 24.04.2021 в 17:00. Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига". Онлайн прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" - "Минай" состоится на телеканале УНИАН.

Также прямой видеоэфир можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Начало – 16:55.