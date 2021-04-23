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"Философия Руха - не закрываться и играть в футбол". Федорчук - о предстоящей игре с Мариуполем
Матч состоится сегодня
Фото: Footballua.tv
Хавбек "Руха" Валерий Федорчук поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура УПЛ с "Мариуполем".
"Я знаю их игроков, их сильные качества. Эту молодежь я держал возле себя. Если понадобиться какая-то подсказка тренерскому штабу - я подскажу.
Должна получиться хорошая игра. Наша философия - не закрываться и играть в футбол, но ясно, что позади должна быть компактность, надежность. У "Мариуполя" молодые и азартные игроки. Они бегут вперед. Из-за этого должна получиться интересная игра", — сказал Федорчук.
Напомним, что матч "Мариуполь" - "Рух" состоится сегодня в Харькове. Начало - 19:00. Добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ команда со Львова является аутсайдером, в активе клуба 17 баллов. "Азовцы" набрав 22 зачетных пунктов, находятся на 9-м месте.
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