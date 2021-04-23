"Философия Руха - не закрываться и играть в футбол". Федорчук - о предстоящей игре с Мариуполем

Хавбек "Руха" Валерий Федорчук поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура УПЛ с "Мариуполем".

"Я знаю их игроков, их сильные качества. Эту молодежь я держал возле себя. Если понадобиться какая-то подсказка тренерскому штабу - я подскажу.

Должна получиться хорошая игра. Наша философия - не закрываться и играть в футбол, но ясно, что позади должна быть компактность, надежность. У "Мариуполя" молодые и азартные игроки. Они бегут вперед. Из-за этого должна получиться интересная игра", — сказал Федорчук.