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"Философия Руха - не закрываться и играть в футбол". Федорчук - о предстоящей игре с Мариуполем

Премьер-лига
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Матч состоится сегодня

"Философия Руха - не закрываться и играть в футбол". Федорчук - о предстоящей игре с Мариуполем

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Хавбек "Руха" Валерий Федорчук поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура УПЛ с "Мариуполем".

"Я знаю их игроков, их сильные качества. Эту молодежь я держал возле себя. Если понадобиться какая-то подсказка тренерскому штабу - я подскажу.

Должна получиться хорошая игра. Наша философия - не закрываться и играть в футбол, но ясно, что позади должна быть компактность, надежность. У "Мариуполя" молодые и азартные игроки. Они бегут вперед. Из-за этого должна получиться интересная игра", — сказал Федорчук.

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Рух" состоится сегодня в Харькове. Начало - 19:00. Добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ команда со Львова является аутсайдером, в активе клуба 17 баллов. "Азовцы" набрав 22 зачетных пунктов, находятся на 9-м месте.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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