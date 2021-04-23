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Динамо может получить золотые медали уже после матча с Ингульцом
Уже ведутся подготовительные работы для награждения
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В 23-м туре УПЛ киевское "Динамо" встретится с "Ингульцом" в Киеве. В случае успешного результата в игре на "Олимпийском", динамовцы за три тура до финиша чемпионата досрочно выиграют чемпионский титул.
УПЛ и УАФ планирует поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с "Ингульцом". Для этого уже ведется подготовительная работа, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.
После финального свистка на стадионе будет установлен чемпионский подиум, ожидается праздничный фейерверк, а новоиспеченным чемпионам подготовят специальные футболки "Динамо-чемпион" и золотые медали.
Транслятор матча в случае победы киевлян планирует продлить трансляцию после финального свистка, чтобы показать в прямом эфире награждение "Динамо" чемпионским титулом.
Напомним, что "киевляне" с 55 очками лидирует в УПЛ. "Ингулец" с 20 баллами идет 11-м в чемпионате Украины.
Матч 23-го тура УПЛ "Динамо" — "Ингулец" состоится в воскресенье, 25 апреля, в 17:00.
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