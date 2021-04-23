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Остап Маркевич: Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона

Премьер-лига
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Сегодня Мариуполь сыграет с Рухом

Остап Маркевич: Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в интервью ТК "Футбол" рассказал, как команда готовятся к предстоящему поединку против "Руха".

"Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона. "Рух" - это очень хорошая, интенсивная команда, старается играть в добротный футбол. Учитывая, что у нас была пауза между играми в 5 дней - в этом своя специфика. В нормальном режиме, в хороших условиях и с отличным настроением готовимся к игре", — заявил Маркевич.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Рух" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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