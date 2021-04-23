Остап Маркевич: Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич в интервью ТК "Футбол" рассказал, как команда готовятся к предстоящему поединку против "Руха".

"Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона. "Рух" - это очень хорошая, интенсивная команда, старается играть в добротный футбол. Учитывая, что у нас была пауза между играми в 5 дней - в этом своя специфика. В нормальном режиме, в хороших условиях и с отличным настроением готовимся к игре", — заявил Маркевич.