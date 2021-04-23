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Остап Маркевич: Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона
Сегодня Мариуполь сыграет с Рухом
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "
"Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона. "Рух" - это очень хорошая, интенсивная команда, старается играть в добротный футбол. Учитывая, что у нас была пауза между играми в 5 дней - в этом своя специфика. В нормальном режиме, в хороших условиях и с отличным настроением готовимся к игре", — заявил Маркевич.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Рух" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет
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