Степаненко: Призываю ребят не вешать голову и добиваться максимального результата в оставшихся матчах

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу 23-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится в ближайшее воскресенье.

– Наша задача – доиграть оставшиеся матчи, добиться положительного результата для того, чтобы укрепиться на второй позиции. Все-таки позади нас еще есть команды, и они также борются до конца, потому настрой нормальный. Нужно сделать выводы и работать дальше. Понятно, что сезон неудовлетворительный. Необходимо продолжать работать и со следующего сезона возвращать себе титул.

– Насколько результат этого сезона отражается на микроклимате в коллективе и подготовке к заключительным поединкам УПЛ?

– Все прекрасно понимают, что после побед намного легче готовиться к матчу: у всех хорошее настроение, нет давления. А когда команда проигрывает и нет результата, понятно, что эмоций нет. Конечно, тяжело и тренерскому штабу, тем более что "Шахтер" всегда привык побеждать. Надо думать о том, что сделать в будущем, чтобы подобное не повторялось. Я стараюсь выбирать такой путь. Выходить из этой ситуации нужно победителем, что бы ни случилось, вставать, идти дальше и становиться только сильнее. Я призываю всех наших ребят не вешать голову и добиваться максимального результата в оставшихся матчах. А уже в следующем сезоне вернуть себе то, за что мы каждый год боремся.

– С "Александрией" стоит ожидать очередного тяжелого противостояния?

– "Александрия" боевая команда, ребята всегда полностью отдаются. По-моему, с "Динамо" они играли со зрителями. Не знаю, в каком состоянии там поле, но в матчах с "Александрией" всегда тяжело. У них также есть свои задачи на сезон, они будут выкладываться полностью. Думаю, как это обычно бывает в Александрии, предстоит тяжелая игра.