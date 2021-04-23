  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Призываю ребят не вешать голову и добиваться максимального результата в оставшихся матчах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Призываю ребят не вешать голову и добиваться максимального результата в оставшихся матчах

Премьер-лига
(1 голосов)

Сезон еще не окончен

Степаненко: Призываю ребят не вешать голову и добиваться максимального результата в оставшихся матчах

Фото: Олег Тарануха

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу 23-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится в ближайшее воскресенье.

– Наша задача – доиграть оставшиеся матчи, добиться положительного результата для того, чтобы укрепиться на второй позиции. Все-таки позади нас еще есть команды, и они также борются до конца, потому настрой нормальный. Нужно сделать выводы и работать дальше. Понятно, что сезон неудовлетворительный. Необходимо продолжать работать и со следующего сезона возвращать себе титул.

– Насколько результат этого сезона отражается на микроклимате в коллективе и подготовке к заключительным поединкам УПЛ?

– Все прекрасно понимают, что после побед намного легче готовиться к матчу: у всех хорошее настроение, нет давления. А когда команда проигрывает и нет результата, понятно, что эмоций нет. Конечно, тяжело и тренерскому штабу, тем более что "Шахтер" всегда привык побеждать. Надо думать о том, что сделать в будущем, чтобы подобное не повторялось. Я стараюсь выбирать такой путь. Выходить из этой ситуации нужно победителем, что бы ни случилось, вставать, идти дальше и становиться только сильнее. Я призываю всех наших ребят не вешать голову и добиваться максимального результата в оставшихся матчах. А уже в следующем сезоне вернуть себе то, за что мы каждый год боремся.

– С "Александрией" стоит ожидать очередного тяжелого противостояния?

– "Александрия" боевая команда, ребята всегда полностью отдаются. По-моему, с "Динамо" они играли со зрителями. Не знаю, в каком состоянии там поле, но в матчах с "Александрией" всегда тяжело. У них также есть свои задачи на сезон, они будут выкладываться полностью. Думаю, как это обычно бывает в Александрии, предстоит тяжелая игра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar news

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...