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Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает

Премьер-лига
(2 голосов)

Шесть из девяти членов бригады, провалившейся в кубковом матче, будут работать на ближайших поединках УПЛ

Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Заврались. Так можно лаконично охарактеризовать ситуацию, сформировавшуюся вокруг кубкового матча "Александрия" - "Заря" (1:1; 3:4 в серии пенальти). Во время матча и в аналитической студии после игры Лучано Лучи посредством журналистов официального транслятора поединка объяснял отмененный гол Виталия Вернидуба фолом капитана "Зари" против защитника "Александрии" Бондаренко.

Эпизод на видео – с 0.24

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Очевидно же, что фола не было. Через двое суток на официальном сайте УАФ вышел релиз с объяснением эпизода. Здесь действительно о якобы нарушении правил со стороны игрока "Зари" речи не идет. Акцент делается на том, что судья Игорь Пасхал просигнализировал о завершении игрового времени до того, как был нанесен результативный удар.

Прямая речь: "Перед выполнением углового удара арбитр матча объявил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда "Заря" получает на одномоментное выполнение углового и непосредственного удара по воротам, в короткий промежуток времени. После подачи мяча в штрафной площади ФК "Александрия" состоялось три краткосрочных прикосновения к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и было завершением этого (одномоментного) стандартного положения".

Игорь Пасхал добавил одну минуту к первому экстра-тайму, а голевой удар был нанесен, когда секундомер фиксировал 106 минут и 39 секунд. То есть, регламентированное время переиграли на 39 секунд.

Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает - изображение 1

Скриншот - ТК "Футбол 1"

А теперь вернемся к матчу 12-го тура УПЛ между "Десной" и "Ворсклой". Девяносто минут игры прошло, Екатерина Монзуль компенсировала три минуты времени, а когда секундомер фиксировал 93 минуты 53 секунды, "Десна" выполняла штрафной удар. Пошла подача, удар по воротам, сейв вратаря и результативное добивание от Дегтярева. Когда мяч оказался в сетке, на секундомере было 93 минут 56 секунд. То есть, сверх регламентированного времени переиграли 56 секунд.

Эпизод на видео - с 5.27

Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает - изображение 2

Скриншот - ТК "Футбол 1"

В том матче на 90+2-й компенсированной минуте "Десной" было проведено две замены.

Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает - изображение 3

Скриншот - сайт УПЛ

Именно этот факт уберег Екатерину Монзуль от критики независимых судейских экспертов относительно неправильного распределения игрового времени (хотя остались вопросы к правомерности назначения штрафного, с которого "Десна" забила тот гол). В овертайме матча "Александрия" - "Заря", - на 104-й минуте, - также были две замены (Лунев вместо Кабаева и Шахаб вместо Сайядманеша), что является основанием для компенсации сверх минимально возможного значения, однако Игорь Пасхал пример с лучшего арбитра планеты Украины по версии УАФ Екатерины Монзуль не взял, просигнализировав о завершении тайма в самый разгар эпизода.

Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает - изображение 4

Скриншот - сайт УАФ

Собственно, УАФ в своем релизе завуалировано признала ошибку судьи, мол решение "не соответствовало главным принципам "здравого смысла" и "духа Правил игры"". Хорошо. Но если есть ошибка, которая существенно повлияла на судьбу матча и спровоцировала скандал, то какие выводы сделаны и какое наказание понесут виновные?

Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает - изображение 5

Скриншот - сайт УАФ

Почти ВСЕ официальные лица кубкового матча "Александрия" - "Заря" получили назначение на ближайший тур УПЛ. Игорь Пасхал будет судить в поле поединок "Колос" - "Ворскла" (в субботу). Денис Шурман, который в Кубке был арбитром VAR, будет арбитром VAR матча "Александрия" - "Шахтер" (в воскресенье). На том же матче будет работать ассистентом Сергей Приступа.

Юрий Иванов, который был четвертым судьей в скандальном кубковом матче, будет работать в поле на поединке "Днепр-1" - "Минай" (в субботу). На том же матче наблюдателем арбитража VAR будет Сергей Лисенчук. Ассистента арбитра VAR Марину Стрелецкую пристроили на игру "Динамо" - "Ингулец".

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Получается, что из девяти официальных лиц бригады, допустившей крамольную ошибку, признанную Комитетом арбитров (хоть и со второй попытки), в течение ближайших трех-четырех дней привлеченными к работе не будут только трое: наблюдатель арбитража Кран В.А., делегат УАФ Калита М.Г., ассистент арбитра Запороженко Д.И.

Так это нормально? Какое наказание несут виновные? Когда работать над ошибками, если между матчами перерыв в три-четыре дня, которые идут на переезды? Неужели страна такая убогая на судейские таланты, что шесть из девяти фигурантов провала уже через три-четыре дня должны работать на других матчах?

Сколько еще нужно скандалов и испорченных матчей, чтобы хоть что-то изменилось к лучшему?

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (3)
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rem ber (Aachen)
23.04.2021 в 17:43
А почему Семийон ничего не говорит о отмененном пенальти в другом полуфинале? Он согласен с пучи?
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simargl (Чернигов)
23.04.2021 в 17:19
Паскаль не ангел. Но свисток он дал на 40 секунд позже добавленого времени. Или играть надо было хотя бы до гола )))))??? Журношлюхи достали уже своей однобокостью. Глорьте за ДК и радуйтесь чемпионству... а то уже и Десну сюда приплели .
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-2
Tenma7 (Чернигов)
23.04.2021 в 17:44
Ну справедливости ради, судье надо было, либо не давать подавать угловой, либо ждать пока закончится момент в штрафной
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0
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