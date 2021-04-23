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Объяснение УАФ по отмененному голу Зари – фарс. Никто над ошибками не работает и за ошибки не наказывает
Шесть из девяти членов бригады, провалившейся в кубковом матче, будут работать на ближайших поединках УПЛ
Фото - Олександр Приходько
Заврались. Так можно лаконично охарактеризовать ситуацию, сформировавшуюся вокруг кубкового матча "Александрия" - "Заря" (1:1; 3:4 в серии пенальти). Во время матча и в аналитической студии после игры Лучано Лучи посредством журналистов официального транслятора поединка объяснял отмененный гол Виталия Вернидуба фолом капитана "Зари" против защитника "Александрии" Бондаренко.
Эпизод на видео – с 0.24
Очевидно же, что фола не было. Через двое суток на официальном сайте УАФ вышел релиз с объяснением эпизода. Здесь действительно о якобы нарушении правил со стороны игрока "Зари" речи не идет. Акцент делается на том, что судья Игорь Пасхал просигнализировал о завершении игрового времени до того, как был нанесен результативный удар.
Прямая речь: "Перед выполнением углового удара арбитр матча объявил игрокам обеих команд, которые находились рядом, что такое право команда "Заря" получает на одномоментное выполнение углового и непосредственного удара по воротам, в короткий промежуток времени. После подачи мяча в штрафной площади ФК "Александрия" состоялось три краткосрочных прикосновения к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и было завершением этого (одномоментного) стандартного положения".
Игорь Пасхал добавил одну минуту к первому экстра-тайму, а голевой удар был нанесен, когда секундомер фиксировал 106 минут и 39 секунд. То есть, регламентированное время переиграли на 39 секунд.
Скриншот - ТК "Футбол 1"
А теперь вернемся к матчу 12-го тура УПЛ между "Десной" и "Ворсклой". Девяносто минут игры прошло, Екатерина Монзуль компенсировала три минуты времени, а когда секундомер фиксировал 93 минуты 53 секунды, "Десна" выполняла штрафной удар. Пошла подача, удар по воротам, сейв вратаря и результативное добивание от Дегтярева. Когда мяч оказался в сетке, на секундомере было 93 минут 56 секунд. То есть, сверх регламентированного времени переиграли 56 секунд.
Эпизод на видео - с 5.27
Скриншот - ТК "Футбол 1"
В том матче на 90+2-й компенсированной минуте "Десной" было проведено две замены.
Скриншот - сайт УПЛ
Именно этот факт уберег Екатерину Монзуль от критики независимых судейских экспертов относительно неправильного распределения игрового времени (хотя остались вопросы к правомерности назначения штрафного, с которого "Десна" забила тот гол). В овертайме матча "Александрия" - "Заря", - на 104-й минуте, - также были две замены (Лунев вместо Кабаева и Шахаб вместо Сайядманеша), что является основанием для компенсации сверх минимально возможного значения, однако Игорь Пасхал пример с лучшего арбитра
планеты Украины по версии УАФ Екатерины Монзуль не взял, просигнализировав о завершении тайма в самый разгар эпизода.
Скриншот - сайт УАФ
Собственно, УАФ в своем релизе завуалировано признала ошибку судьи, мол решение "не соответствовало главным принципам "здравого смысла" и "духа Правил игры"". Хорошо. Но если есть ошибка, которая существенно повлияла на судьбу матча и спровоцировала скандал, то какие выводы сделаны и какое наказание понесут виновные?
Скриншот - сайт УАФ
Почти ВСЕ официальные лица кубкового матча "Александрия" - "Заря" получили назначение на ближайший тур УПЛ. Игорь Пасхал будет судить в поле поединок "Колос" - "Ворскла" (в субботу). Денис Шурман, который в Кубке был арбитром VAR, будет арбитром VAR матча "Александрия" - "Шахтер" (в воскресенье). На том же матче будет работать ассистентом Сергей Приступа.
Юрий Иванов, который был четвертым судьей в скандальном кубковом матче, будет работать в поле на поединке "Днепр-1" - "Минай" (в субботу). На том же матче наблюдателем арбитража VAR будет Сергей Лисенчук. Ассистента арбитра VAR Марину Стрелецкую пристроили на игру "Динамо" - "Ингулец".
Получается, что из девяти официальных лиц бригады, допустившей крамольную ошибку, признанную Комитетом арбитров (хоть и со второй попытки), в течение ближайших трех-четырех дней привлеченными к работе не будут только трое: наблюдатель арбитража Кран В.А., делегат УАФ Калита М.Г., ассистент арбитра Запороженко Д.И.
Так это нормально? Какое наказание несут виновные? Когда работать над ошибками, если между матчами перерыв в три-четыре дня, которые идут на переезды? Неужели страна такая убогая на судейские таланты, что шесть из девяти фигурантов провала уже через три-четыре дня должны работать на других матчах?
Сколько еще нужно скандалов и испорченных матчей, чтобы хоть что-то изменилось к лучшему?
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