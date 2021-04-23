Тейшейра: УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать

Хавбек "Олимпика" Максим Тейшейра , у которого летом заканчивается контракт с донецким клубом, порассуждал о своем будущем.

"За то время, что я нахожусь в "Олимпике", этот клуб стал для меня родным, как и партнеры, и персонал, и руководство. У меня здесь много близких друзей. Я очень рад, что судьба подарила мне возможность поиграть в Украине.

УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать. Здесь высокая интенсивность, большая ставка делается на физические данные футболистов, а в последние годы украинские тренеры значительно продвинулись в тактике. Работа с Климовским, Гомесом – бесценный опыт и знания, которые прокачали меня, как футболиста и человека.

Что будет дальше – пока сказать не могу. Я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, но если "Олимпик" предложит мне новый контракт, с удовольствием рассмотрю и вариант остаться", - сказал Тейшейра.