Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тейшейра: УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать
Хавбек рассмотрит варианты по окончанию сезона
olimpik.com.ua
Хавбек "Олимпика"
"За то время, что я нахожусь в "Олимпике", этот клуб стал для меня родным, как и партнеры, и персонал, и руководство. У меня здесь много близких друзей. Я очень рад, что судьба подарила мне возможность поиграть в Украине.
УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать. Здесь высокая интенсивность, большая ставка делается на физические данные футболистов, а в последние годы украинские тренеры значительно продвинулись в тактике. Работа с Климовским, Гомесом – бесценный опыт и знания, которые прокачали меня, как футболиста и человека.
Что будет дальше – пока сказать не могу. Я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, но если "Олимпик" предложит мне новый контракт, с удовольствием рассмотрю и вариант остаться", - сказал Тейшейра.
Напомним, что в текущем сезоне Тейшейра сыграл за "Олимпик" 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Черноморец догоняет Верес, Волынь не приблизилась к лидерам. Таблица Первой лиги 2020/21
- Уже не фол, а конец игрового времени. УАФ дала разъяснения относительно отмены гола Зари в матче с Александрией
- Двух игроков отстранили от сборных Франции за видео с мастурбацией
- Львов побеждает и поднимается на десятое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи