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Тейшейра: УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать

Премьер-лига
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Хавбек рассмотрит варианты по окончанию сезона

Тейшейра: УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать

olimpik.com.ua

Новина українською

Хавбек "Олимпика" Максим Тейшейра, у которого летом заканчивается контракт с донецким клубом, порассуждал о своем будущем.

"За то время, что я нахожусь в "Олимпике", этот клуб стал для меня родным, как и партнеры, и персонал, и руководство. У меня здесь много близких друзей. Я очень рад, что судьба подарила мне возможность поиграть в Украине.

УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать. Здесь высокая интенсивность, большая ставка делается на физические данные футболистов, а в последние годы украинские тренеры значительно продвинулись в тактике. Работа с Климовским, Гомесом – бесценный опыт и знания, которые прокачали меня, как футболиста и человека.

Что будет дальше – пока сказать не могу. Я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, но если "Олимпик" предложит мне новый контракт, с удовольствием рассмотрю и вариант остаться", - сказал Тейшейра.

Напомним, что в текущем сезоне Тейшейра сыграл за "Олимпик" 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Олимпик (Донецк) Максим Тейшейра
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Источник:
ФК Олимпик

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