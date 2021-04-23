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Денисов: Новый тренер для Шахтера, который может рассматриваться — это тренер на перспективу
Де Дзерби, Срна или Каштру?
shakhtar.info
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов обсудил кандидатов на пост главного тренера "
"Де Дзерби - лучший кандидат для "Шахтера"? Я не знаю. Кандидат для "Шахтера" - это не какой-нибудь титулованный тренер, о котором можно размышлять. Де Дзерби не выигрывал Лигу чемпионов, не играл там, не имеет еврокубкового опыта. Да, у него есть локальные успехи в Серии А, но не более того.
Тренер для "Шахтера", который на сегодняшний день может рассматриваться, — это тренер на перспективу. Он будет как сам развиваться, так, собственно, будет развивать "Шахтер".
Пока что рано говорить о каком-то тренере. Пока Луиш Каштру - главный тренер "Шахтера".
Дарио Срна? Думаю, что рассматриваются все возможные варианты, и никакой из вариантов сейчас исключать нельзя. Это и то, что останется Луиш Каштру или придет именитый тренер, или придет тренер без титулов, или "Шахтер" в какой-то момент возглавит Дарио Срна", — сказал Денисов.
Напомним, что контракт Каштру с "Шахтером" истекает по окончанию сезона, и в поледнее время
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