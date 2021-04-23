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Денисов: Новый тренер для Шахтера, который может рассматриваться — это тренер на перспективу

Премьер-лига
(1 голосов)

Де Дзерби, Срна или Каштру?

Денисов: Новый тренер для Шахтера, который может рассматриваться — это тренер на перспективу

shakhtar.info

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов обсудил кандидатов на пост главного тренера "Шахтера".

"Де Дзерби - лучший кандидат для "Шахтера"? Я не знаю. Кандидат для "Шахтера" - это не какой-нибудь титулованный тренер, о котором можно размышлять. Де Дзерби не выигрывал Лигу чемпионов, не играл там, не имеет еврокубкового опыта. Да, у него есть локальные успехи в Серии А, но не более того.

Тренер для "Шахтера", который на сегодняшний день может рассматриваться, — это тренер на перспективу. Он будет как сам развиваться, так, собственно, будет развивать "Шахтер".

Пока что рано говорить о каком-то тренере. Пока Луиш Каштру - главный тренер "Шахтера".

Дарио Срна? Думаю, что рассматриваются все возможные варианты, и никакой из вариантов сейчас исключать нельзя. Это и то, что останется Луиш Каштру или придет именитый тренер, или придет тренер без титулов, или "Шахтер" в какой-то момент возглавит Дарио Срна", — сказал Денисов.

Напомним, что контракт Каштру с "Шахтером" истекает по окончанию сезона, и в поледнее время СМИ на место португальца пророчат Роберто Де Дзерби из "Сассуоло".

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В статье: Дарио Срна Александр Денисов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.04.2021 в 19:17
Якщо на перспективу, то Ротаня спробуйте. Он у нього як вчепилися, не дивлячись на результати, мабуть суперперспективний.
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+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.04.2021 в 18:33
Лучший пенис шахтьора - Пенисов ! Ара ахметовской пропаганды, поборник "руSSкага мира" и друг подполковника ФСБ Палкина !
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+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.04.2021 в 18:26
І те і се, аби що небудь казати.
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+3
0


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