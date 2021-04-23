Скаут Великих: К Трубину есть реальный интерес клубов Италии и Франции

Руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports Алекс Великих высказался о перспективах вратаря " Шахтера " и сборной Украины Анатолия Трубина.

"Анатолий Трубин не просто ворвался в итальянское медиа пространство в этом сезоне. Он вернулся туда, но с еще большей силой и известностью. Ведь о Трубине, как о талантливом вратаре, в Италии начали говорить еще в сезоне 2017/18 годах. Тогда его матчи за юношескую сборную Украины на Апеннинах, а еще больше его триумфальное выступление в составе юношеской команды донецкого "Шахтера" на турнире "Лацио Кап" в Риме, отметили многие специалисты. Он и Мудрик были признаны лучшими игроками турнира, их игра осталась в памяти присутствовавших на матчах скаутов и спортивных директоров европейских клубов.

Однако многие таланты не всегда попадают в основную команду. Но с Анатолием произошло как раз прогнозируемое - успешное становление. Считаю, что игрок обладает огромным потенциалом стать основным вратарем не только в "Шахтере", но и в сборной Украины на долгий период.

Последний раз такого формата вратаря Украины в плане футбольного долголетия на высочайшем уровне, я видел Шовковского, который надолго занял свое прочное место в киевском "Динамо" и сборной Украины. Неудивительно, что работая в сборной Украины, пусть и не на должности тренера по вратарям, но все же не последним по опыту человеком в этой профессии, он оценил потенциал Трубина, которому удалось стать самым молодым вратарем в официальных матчах национальной сборной Украины.

Успешная игра в Лиге Чемпионов, которую провел Трубин, воспользовавшись предоставленным клубом шансом, повысила интерес к молодому таланту. Реальный интерес топ-клубов Италии и Франции к украинцу является фактом. Также фактом является и то, что "Шахтер" вряд ли захочет расставаться в ближайшее время с этим талантом", - сказал Великих.