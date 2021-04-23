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WBC Ультрас: Динамо декларирует патриотическую позицию, но при этом стоит на пророссийских началах

Премьер-лига
(2 голосов)

Война ультрас против Суркисов продолжается

WBC Ультрас: Динамо декларирует патриотическую позицию, но при этом стоит на пророссийских началах

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Ультрас "Динамо" White Boys Club высказали свое отношение к Григорию Суркису, а также прокомментировали информацию, что их акции против братьев Суркисов и Мирчи Луческу курирует первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Сегодня ровно 8 месяцев словам Григория Суркиса о заказном характере акций #ДинамоБезЛуческу и #ДинамоБезСуркісів.

Напомним, в августе этот коллаборант заявил, что у наших акций есть режиссер и его имя вскоре будет раскрыто.

Впрочем, за этот значительный срок не было приведено ни одного доказательства и факта, хотя недостатком эфирного времени Григорий Суркис не обделен. В знак подтверждения этому есть постоянные появления на клубных каналах.

Кстати, какую должность занимает Григорий Суркис в "Динамо", имея столько внимания к своей скромной персоне от клубных медиа?

В перерывах между матчами депутат от ОПЗЖ успел проголосовать в Верховной Раде против признания Революции Достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Но и это не удивительно, ведь во время событий на Майдане в 2013-2014 годах руководство просило всех игроков и сотрудников клуба не комментировать те события. Поэтому довольно странно выглядит ситуация, когда "Динамо" декларирует патриотическую позицию, но при этом стоит на откровенно пророссийских началах.

Суркисы даже успевали рекламировать на "Олимпийском" телевизионные каналы, которые не один год несли деструктив и разжигали вражду среди народа Украины, за что и были впоследствии запрещены.

Пока мы писали наш пост, на одном из просуркисовских ресурсов появилась информация, что нашими действиями руководит... Вадим Костюченко. Да, это тот самый Костюченко, с титушками которого мы боролись на стадионах и в результате заставили его уйти из клуба.

Да, это тот самый Костюченко, который имеет поддельный диплом и уже много лет работает в УАФ.

Мы понимаем, что в системе координат Суркисов не существует такого понимания, что люди отстаивают свою позицию самостоятельно. Они больше привыкли к проплаченным митингам под НБУ.

Поэтому мы с нетерпением ждем каких-либо доказательств от любого", – сказано в обращении ультрас.

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев) Вадим Костюченко УАФ
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Комментарии (9)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
23.04.2021 в 19:31
Всех собрать и на передовую!!
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Просто Толик (Одесса)
23.04.2021 в 19:25
Кто эти ханыги и норкомане? Создайте ФК Бандера и дрочите на этот клуб, кто вам запрещает?
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2021 в 19:31
укололся недожаренный поц....?
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0
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
23.04.2021 в 19:18
Парням осталось вспомнить историю Динамо с самого начала. Как клуб был организован НКВД. Тем самым НКВД, чьи руки по плечи в крови украинских патриотов. Так что недостаточно выгнать из клуба всех работавших в России и сторонников ОПЗЖ. Весь клуб должен быть расформирован в рамках декоммунизации, и имя его стерто из истории украинского футбола!
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-2
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2021 в 19:30
олексин заднеприводный колаборант, мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руssкий мир"....
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0
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
23.04.2021 в 19:31
Кто о чем, а любитель узкава мира, как всегда, о заднеприводности...
+1
0
Governor-General (Odessa)
23.04.2021 в 19:17
Всю эту перхоть - в военкомат!
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-2
Toni (Львiв)
23.04.2021 в 19:22
Настрашив? Більша частина з них вже були на війні. На відміну від таких сцикунів як ти.
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-3
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Просто Толик (Одесса)
23.04.2021 в 19:30
На какой войне? Они были на чемпионате по контерстрайку во время прогула школы, пока мамка ремня не всыпала.
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