WBC Ультрас: Динамо декларирует патриотическую позицию, но при этом стоит на пророссийских началах

Ультрас " Динамо " White Boys Club высказали свое отношение к Григорию Суркису, а также прокомментировали информацию, что их акции против братьев Суркисов и Мирчи Луческу курирует первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Сегодня ровно 8 месяцев словам Григория Суркиса о заказном характере акций #ДинамоБезЛуческу и #ДинамоБезСуркісів.

Напомним, в августе этот коллаборант заявил, что у наших акций есть режиссер и его имя вскоре будет раскрыто.

Впрочем, за этот значительный срок не было приведено ни одного доказательства и факта, хотя недостатком эфирного времени Григорий Суркис не обделен. В знак подтверждения этому есть постоянные появления на клубных каналах.

Кстати, какую должность занимает Григорий Суркис в "Динамо", имея столько внимания к своей скромной персоне от клубных медиа?

В перерывах между матчами депутат от ОПЗЖ успел проголосовать в Верховной Раде против признания Революции Достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Но и это не удивительно, ведь во время событий на Майдане в 2013-2014 годах руководство просило всех игроков и сотрудников клуба не комментировать те события. Поэтому довольно странно выглядит ситуация, когда "Динамо" декларирует патриотическую позицию, но при этом стоит на откровенно пророссийских началах.

Суркисы даже успевали рекламировать на "Олимпийском" телевизионные каналы, которые не один год несли деструктив и разжигали вражду среди народа Украины, за что и были впоследствии запрещены.

Пока мы писали наш пост, на одном из просуркисовских ресурсов появилась информация, что нашими действиями руководит... Вадим Костюченко. Да, это тот самый Костюченко, с титушками которого мы боролись на стадионах и в результате заставили его уйти из клуба.

Да, это тот самый Костюченко, который имеет поддельный диплом и уже много лет работает в УАФ.

Мы понимаем, что в системе координат Суркисов не существует такого понимания, что люди отстаивают свою позицию самостоятельно. Они больше привыкли к проплаченным митингам под НБУ.

Поэтому мы с нетерпением ждем каких-либо доказательств от любого", – сказано в обращении ультрас.