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Верес может предложить Селезневу контракт на полгода. Игрок готов пойти на уступки по зарплате
На что только не пойдешь ради рекорда
Несмотря на
Как сообщает "ТаТоТаке", Евгений может оказаться в команде в случае выхода "Вереса" в УПЛ.
Скорее всего, клуб из Ровно предложит 35-летнему украинцу контракт на полгода.
Сам футболист готов пойти на уступки по зарплате и согласен получать меньше, чем в "Колосе".
Также сообщается, что у Селезнева было предложение из Казахстана, но он отказал, так как настроен стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
Напомним, что Селезнев был отчислен из "Колоса" после нарушения режима на зимних сборах команды.
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