Верес может предложить Селезневу контракт на полгода. Игрок готов пойти на уступки по зарплате

Несмотря на заявления главного тренера "Вереса" Юрия Вирта , клуб все-таки проводил переговоры с форвардом "Колоса" Евгением Селезневым.

Как сообщает "ТаТоТаке", Евгений может оказаться в команде в случае выхода "Вереса" в УПЛ.

Скорее всего, клуб из Ровно предложит 35-летнему украинцу контракт на полгода.

Сам футболист готов пойти на уступки по зарплате и согласен получать меньше, чем в "Колосе".

Также сообщается, что у Селезнева было предложение из Казахстана, но он отказал, так как настроен стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Напомним, что Селезнев был отчислен из "Колоса" после нарушения режима на зимних сборах команды.