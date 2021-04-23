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Верес может предложить Селезневу контракт на полгода. Игрок готов пойти на уступки по зарплате

Премьер-лига
(2 голосов)

На что только не пойдешь ради рекорда

Верес может предложить Селезневу контракт на полгода. Игрок готов пойти на уступки по зарплате

Новина українською

Несмотря на заявления главного тренера "Вереса" Юрия Вирта, клуб все-таки проводил переговоры с форвардом "Колоса" Евгением Селезневым.

Как сообщает "ТаТоТаке", Евгений может оказаться в команде в случае выхода "Вереса" в УПЛ.

Скорее всего, клуб из Ровно предложит 35-летнему украинцу контракт на полгода.

Сам футболист готов пойти на уступки по зарплате и согласен получать меньше, чем в "Колосе".

Также сообщается, что у Селезнева было предложение из Казахстана, но он отказал, так как настроен стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Напомним, что Селезнев был отчислен из "Колоса" после нарушения режима на зимних сборах команды.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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Prideman (Lviv)
23.04.2021 в 19:24
Ахах це Кормілець має платити Вересу за те, що його в команду взяли. Дно повне.
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Скажений Заєць (Вінниця)
23.04.2021 в 19:10
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+1
0
RedBlack (Rivne)
23.04.2021 в 19:02
Верес не підпише Селю - інсайд. Можу забитись об заклад.
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2021 в 18:50
Верес - стремная команда... Участница махинаций по выходу в УПЛ с ФЛ "Львов", нет своего стадиона и т.д и т.п....
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+1
0
RedBlack (Rivne)
23.04.2021 в 19:18
Участиком махинаций был Копитько, пречем команда? Разберись в ситуации, а тогда пиши. Насчет того что у Вереса чего-то нет, так вот есть много болельщиков, есть команда, есть игра, а стадион за 70 в Луцке есть...
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0
0
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vava170782
23.04.2021 в 18:47
Хай сам доплачує що його беруть. Навіщо Вересу таке бревно? Чим думає Вірт?
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2021 в 18:48
Вирт - тренер...
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.04.2021 в 18:37
На мінімалку кормільца!
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+3
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