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"Если получится, то получится" - Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
Может быть, в конце сезона
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах на интервью с президентом "
- Вы говорили, что Ринат Ахметов даст интервью, в котором прокомментирует и окончание прошлого сезона, и выскажет свое мнение по поводу назначения Луческу.
- Я надеюсь, что это интервью состоится. Осенью оно не могло состояться по причине пандемии. Сейчас вновь попробуем организовать это интервью. Если получится, то получится. Если будет получаться - я обязательно вам сообщу, — сказал Денисов.
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