"Если получится, то получится" - Денисов рассказал об интервью с Ахметовым

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах на интервью с президентом " Шахтера" Ринатом Ахметовым.

- Вы говорили, что Ринат Ахметов даст интервью, в котором прокомментирует и окончание прошлого сезона, и выскажет свое мнение по поводу назначения Луческу.

- Я надеюсь, что это интервью состоится. Осенью оно не могло состояться по причине пандемии. Сейчас вновь попробуем организовать это интервью. Если получится, то получится. Если будет получаться - я обязательно вам сообщу, — сказал Денисов.