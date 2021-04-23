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"Если получится, то получится" - Денисов рассказал об интервью с Ахметовым

Премьер-лига
(1 голосов)

Может быть, в конце сезона

"Если получится, то получится" - Денисов рассказал об интервью с Ахметовым

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о планах на интервью с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

- Вы говорили, что Ринат Ахметов даст интервью, в котором прокомментирует и окончание прошлого сезона, и выскажет свое мнение по поводу назначения Луческу.

- Я надеюсь, что это интервью состоится. Осенью оно не могло состояться по причине пандемии. Сейчас вновь попробуем организовать это интервью. Если получится, то получится. Если будет получаться - я обязательно вам сообщу, — сказал Денисов.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2021 в 21:00
Ахметов тебе надо сделать хорошую чистку --убрать Палкина-Срну а Каштру сам уйдёт он порядочный человек а этих надо выгонять зажрались ребята за такие бабки -в Мариуполь их пусть подымают им дух
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2021 в 20:41
Пса пустять до хати?
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.04.2021 в 20:16
А що НАПЕРСТОЧНИК може сказати?)
Ответить
+3
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
23.04.2021 в 20:33
Подниму тарифы на электроэнергию и купим много новых бибизян.
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.04.2021 в 21:02
Хіба що...
+1
0


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