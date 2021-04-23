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Колос - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Важный матч борьбы за еврокубки

Колос - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

И "Колос", и "Ворскла" хотят по итогам нынешнего сезона завоевать путёвку в международные турниры. Пока что с этой задачей лучше справляются полтавчане, ведь занимают четвёртую строчку и отстают от "Зари" всего на один балл. Ковалёвцы могут ответить на это своей беспроигрышной серией, которая уже насчитывает шесть игр. За это время подопечные Руслана Костышина отыграли отставание от еврокубковой зоны и уже по итогам нынешнего тура могут попасть в ТОП-4.

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Где состоится матч и когда он начнётся?

"Колос" свои домашние игры проводит в родном селе на стадионе "Колос". Поединок из-за карантинных ограничений пройдёт без зрителей на трибунах. 24 апреля арбитр встречи Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн матч?

Если вы не сможете увидеть эту встречу, воспользуйтесь текстовой трансляцией на UA-Футбол здесь - это один из самых удобных способов следить за всеми самыми важными событиями на поле стадиона "Колос".

Официальный транслятор домашних встреч "Колоса" - "Футбол 1/2/3". Матч между ковалёвцами и полтавчанами на ТВ в прямом эфире покажет канал "Футбол2". Начало эфира из Киевской области в 16:55.

Легально в интернете увидеть этот матч вы можете на ОТТ-платформах: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и других. Не забывайте, что все эти сервисы работают по предоплате.

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2021 в 19:53
Прекрасное решение ! Денег клуб видеть не будет (даже выделенных).....
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