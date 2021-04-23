Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь - Рух 0:3. Выход Борячука делает разницу
Андрей заработал спорный пенальти и забил второй гол
Фото: ФК Рух
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Андрей Еремеев (Николаев), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
ФК Мариуполь - Рух 0:3
Голы: Юрий Климчук 66 (пен.), Андрей Борячук 76, Василий Рунич 88
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Алексей Кащук 68), Кирилл Меличенко (Игорь Кирюханцев 55), Артём Бондаренко (Сергей Горбунов 77), Вячеслав Танковский, Петр Стасюк
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Юрий Климчук (Остап Притула 74), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Андрей Борячук 58), Богдан Бойчук (Василий Рунич 86), Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Кухарук (Юрий Копина 86), Роман Карасюк
Предупреждения: Ярослав Мартынюк 30, Богдан Бойчук 79
Удаление: Сергей Чоботенко 65
Популярное сейчас
- Уже не фол, а конец игрового времени. УАФ дала разъяснения относительно отмены гола Зари в матче с Александрией
- СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт
- Условия контракта Де Дзерби в Шахтере, подвешенное состояние Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- "Ему очень не повезло". Динамо приняло решение расстаться с одним из своих легионеров
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи