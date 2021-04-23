  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь - Рух 0:3. Выход Борячука делает разницу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Рух 0:3. Выход Борячука делает разницу

Премьер-лига
(2 голосов)

Андрей заработал спорный пенальти и забил второй гол

Мариуполь - Рух 0:3. Выход Борячука делает разницу

Фото: ФК Рух

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Андрей Еремеев (Николаев), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
ФК Мариуполь - Рух 0:3
Голы: Юрий Климчук 66 (пен.), Андрей Борячук 76, Василий Рунич 88
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Алексей Кащук 68), Кирилл Меличенко (Игорь Кирюханцев 55), Артём Бондаренко (Сергей Горбунов 77), Вячеслав Танковский, Петр Стасюк
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Юрий Климчук (Остап Притула 74), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Андрей Борячук 58), Богдан Бойчук (Василий Рунич 86), Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Кухарук (Юрий Копина 86), Роман Карасюк
Предупреждения: Ярослав Мартынюк 30, Богдан Бойчук 79
Удаление: Сергей Чоботенко 65

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Андрей Борячук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
23.04.2021 в 21:07
Неважный резерв у шахты да и Маркевич-юниор тренер так себе...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.04.2021 в 21:04
Арендуполь з його "історією" і не шкода.
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
23.04.2021 в 21:00
Романов )))? Никогда он не будет судить еврокубки...
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.04.2021 в 21:00
Помстився...
Ответить
0
0
Maugli (Джунгли Африки)
23.04.2021 в 21:00
Остап, хреновый из тебя тренер. И папика протеже не помогает
Ответить
+2
0
Скажений Заєць (Вінниця)
23.04.2021 в 21:00
Ответить
+2
-1
avatar
Prideman (Lviv)
23.04.2021 в 20:53
Чим вони на тренуваннях займаються? Кондраков не може добити з кількох метрів, потім з 15 м. б'є по центру, та не тільки він. Кухарук з центру поля вибігає віч на віч і для чогось робить непотрібну передачу. Ти форвард чи хто? Обіграти голкіпера і закотити у порожні ворота чи вдарити в кут, велика проблема? Пенальті спірний. Гол Маріуполя при рахунку 0-2 як на мене чистий. Не було там поза грою. Ніби і виграли 0-3, а питань до гри багато.
Ответить
+2
-1
alex.belogubko (одесса)
23.04.2021 в 20:53
повезло ЧО что покинул клуб Остап Маркевич --сейчас бы в 1 лиге всем проигравали
Ответить
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...