Мариуполь - Рух 0:3. Выход Борячука делает разницу

Чим вони на тренуваннях займаються? Кондраков не може добити з кількох метрів, потім з 15 м. б'є по центру, та не тільки він. Кухарук з центру поля вибігає віч на віч і для чогось робить непотрібну передачу. Ти форвард чи хто? Обіграти голкіпера і закотити у порожні ворота чи вдарити в кут, велика проблема? Пенальті спірний. Гол Маріуполя при рахунку 0-2 як на мене чистий. Не було там поза грою. Ніби і виграли 0-3, а питань до гри багато.