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Маркевич об удалении Чоботенко: Если фол и был, то до штрафной

Премьер-лига
(2 голосов)

Но вину за поражение тренер с себя не снимает

Маркевич об удалении Чоботенко: Если фол и был, то до штрафной

фото - УПЛ

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Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в эфире ТК Футбол прокомментировал пенальти и удаление Сергея Чоботенко в матче 23-го тура с "Рухом" (0:3).

"В любом случае нужно держать себя в руках, потому что смотрят женщины и дети. Но что тут скажешь? Надо разбираться, был ли вообще фол. Если он и был, то до штрафной площадки. Такая ошибка уже второй раз – такая же была в матче с "Колосом". Возможно, этот эпизод сломал игру нашей команды. Это ошибка центральных защитников, но это же не означает, что нужно их наказывать красными карточками.

Могут сказать, что я ищу оправдание, но нам пришлось поставить на эту позицию Максима Чеха, который там никогда не играл. Никаких оправданий, беру вину на себя", – сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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