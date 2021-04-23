Журналист: У охраны, проводницы и остальных пассажиров поезда не было претензий к игрокам Колоса

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о происшествии в поезде Ужгород – Киев, когда 4 игрока "Колоса" в нетрезвом виде устроили беспорядки .

"В "Колосе" провели внутреннее расследование этой ситуации. Мне известно, как это выглядит со слов очевидцев. Это позиция "Колоса".

Несколько футболистов "Колоса", чтобы не ехать из Ужгорода 12 часов после матча, учитывая двухдневный выходной, купили билеты за свой счет и поехали на поезде Ужгород – Киев. Ребята после матча купили по 2-3 бутылочки пивка. За 5 минут до отправления зашли свой вагон, но дверь в их купе была закрыта. Выходит оттуда девушка, видимо, переодевалась. Может быть, даже прозвучал какой-то обмен одной-двумя фразами между ними. Девушка пошла к себе в купе, ребята – к себе. Поставили пиво, постелились, начали разговаривать, пили пиво. Возможно, вели себя шумно. Возможно, даже кто-то сделал им замечание.

Кто-то из футболистов лег спать раньше, кто-то позже, кто-то чуть засиделся. В 2 часа ночи все спали. Ночью пиво дало о себе знать. Владимир Лысенко встает и идет в туалет. Возвращаясь оттуда впотьмах, он ошибается купе. Он дергает дверь, а она не открывается. Он стучит, а из купе доносится женский голос: "Что вы вообще вытворяете, что вы пристаете?".

Выходит Милько и указывает Лысенко на их купе. Женские голоса продолжают негодовать. Через несколько минут в купе футболистов "Колоса" заходит девушка из соседнего купе с телефоном в руках и говорит: "Кто из вас Лысенко?". Лысенко отвечает: "Я", и говорит по телефону. Оказывается, одна из девушек – жена бывшего украинского футболиста, ныне тренера. Называть его фамилию я не буду, он не давал мне таких полномочий. Он и эти игроки "Колоса" играли примерно в одно время. Вот этот коуч задает вопрос: "Что происходит вообще? Что вы там устраиваете?". Ему отвечают, что ничего не устраивали – ехали, поговорили, попили, ошибся дверью. Договорились, что все будет нормально.

Но девушки все равно вызвали охрану поезда. Охрана попросила спокойно доехать до Киева, сказала, что девушки идут спать. Утром люди выходят из вагона, а там стоит наряд полиции. Футболистам говорят: "В сторону, к нам". Сказали, что их вызвали из-за беспорядка в вагоне. Опросили пассажиров вагона. Те сказали: "Ну, чуваки ехали себе. Шумели, но ничего не было, дверь не сломали". У проводницы тоже не было претензий. Свидетелей, которые бы утверждали, что что-то было – не было. Охрана тоже ничего не подтвердила. Пассажиры говорят, что никто не буянил, никаких претензий нет.

Но стоит человек в пиджаке, депутат. Не хочу навешивать ярлыки, но, как я понимаю, знакомый, покровитель еще одной дамы, которая ехала в поезде. Он сказал, что это так не оставит.

Руслан Костышин позвонил тому самому футболисту – мужу одной из дам – и спросил: "Ты с женой общался? Что было?". Он ответил: "Ехали, что-то там шумели, но приставаний и перегибов по большому счету не было", – сказал Спиваковский.