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Федык: У Борячука День рождения. Сказал ему, что если сам себя не поздравишь - то никто не поздравит
Итоги матча с Мариуполем от главного тренера Руха
Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал
"Все набранные очки сейчас ценные. То, что удалось забить три гола на выезде, это хорошо. Ребята заслужили победу. Были готовы ко всем вариантам, которые предложил соперник. Ключевой момент - выход Борячука. У него день рождения, и я ему сказал, что сам себя не поздравишь, то никто не поздравит.
Удаление и пенальти соперника? Не видел момента самого, а "Мариуполю" было сложнее уже. Ушли с последнего места? Я не могу сказать, что был груз определенный. Конечно, верю, что "Рух" останется в УПЛ. Могу ли пообещать болельщикам? Зачем такие вопросы. Это футбол, тут всякое может случиться, но я верю.
Поздравления Борячуку? Какой подарок, это его работа - забивать гол. Раньше не забивал, сейчас наконец забил", - сказал Федык.
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