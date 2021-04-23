Федык: У Борячука День рождения. Сказал ему, что если сам себя не поздравишь - то никто не поздравит

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу в 23-м туре УПЛ над "Мариуполем" (3:0) .

"Все набранные очки сейчас ценные. То, что удалось забить три гола на выезде, это хорошо. Ребята заслужили победу. Были готовы ко всем вариантам, которые предложил соперник. Ключевой момент - выход Борячука. У него день рождения, и я ему сказал, что сам себя не поздравишь, то никто не поздравит.

Удаление и пенальти соперника? Не видел момента самого, а "Мариуполю" было сложнее уже. Ушли с последнего места? Я не могу сказать, что был груз определенный. Конечно, верю, что "Рух" останется в УПЛ. Могу ли пообещать болельщикам? Зачем такие вопросы. Это футбол, тут всякое может случиться, но я верю.

Поздравления Борячуку? Какой подарок, это его работа - забивать гол. Раньше не забивал, сейчас наконец забил", - сказал Федык.