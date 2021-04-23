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Мирослав Ступар не разделяет мнение Шебека и говорит, что право на пенальти Рух получил за фол до штрафной

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь - Рух 0:3 Судейский анализ матча от Мирослава Ступара

Мирослав Ступар не разделяет мнение Шебека и говорит, что право на пенальти Рух получил за фол до штрафной

Скриншот - ТК Футбол 1

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это один из немногих случаев, когда мнения двух судейских экспертов Мирослава Ступара и Сергея Шебека по одному и тому же эпизоду различаются. Сергей Шебек склонен к мысли, что арбитра Романова стоит поддержать в его решении назначить пенальти и удалить Чоботенко за фол против Борячука ("Мариуполь" - "Рух" 0:3, 23-й тур УПЛ). Мирослав Ступар согласен с тем, что был фол, который тянул на удаление игрока "Мариуполя", но не соглашается относительно месте нарушения правил. Эксперт говорит, что контакт был до штрафной площади, а это – штрафной удар, а не пенальти.

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- Романов в целом нормально отсудил матч, но два момента, за которые ответственность должны нести ассистенты, повлияли на ход матча. На 65-й минуте Борячука вывели на хорошую позицию по центру ворот, но Чоботенко догнал его, толкнул в спину, после чего игрок "Руха", падая, по инерции влетел в штрафную, - говорит Мирослав Иванович.

- Романову со своей позиции трудно было определить место нарушения правил, и он положился на ассистента Веремеева. Но тот также отстал от эпизода, поэтому произошла коллективная ошибка. Контакт руки Чоботенко с шеей Борячука состоялся до штрафной площади, а в силу инерции и потери координации движений падение игрока "Руха" состоялось уже в ней. Это не пенальти.

Мирослав Ступар не разделяет мнение Шебека и говорит, что право на пенальти Рух получил за фол до штрафной - изображение 1

Мирослав Ступар не разделяет мнение Шебека и говорит, что право на пенальти Рух получил за фол до штрафной - изображение 2

Мирослав Ступар не разделяет мнение Шебека и говорит, что право на пенальти Рух получил за фол до штрафной - изображение 3

По эпизоду на 81-й минуте, когда был отменен из-за офсайда гол Топалова, Мирослав Ступар разделяет мнение коллеги Сергея Шебека – ошибка ассистента. Мирослав Иванович добавляет, что, в отличие от Веремеева, ассистент Козорезов находился на линии эпизода и четко должен был видеть правильное положение Топалова. Поэтому природа этой ошибки неясна.

Мирослав Ступар не разделяет мнение Шебека и говорит, что право на пенальти Рух получил за фол до штрафной - изображение 4

Скриншот - ТК "Футбол 1"

Подытожим напоминанием, что "Мариуполь" в формально домашнем матче 23-го тура УПЛ уступил "Руху" 0:3.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
23.04.2021 в 23:12
видно даже придуркам
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0
vgolovan (полтава)
23.04.2021 в 23:11
пеняля не было
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-1


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