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Скаут Великих: Миколенко - самый востребованный на данный момент украинский игрок

Премьер-лига
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Эксперт рассказал о перспективах украинских игроков в Европе

Скаут Великих: Миколенко - самый востребованный на данный момент украинский игрок

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Руководитель итальянского департамента международного футбольного агентства Ultimate Sports и скаут "Кальяри" Алекс Великих высказался о перспективах защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко.

"Среди топовых запросов активно выделить можно Миколенко, наверное, самый востребованный на данный момент украинский игрок, также и Супряга реально интересует итальянские клубы. О Матвиенко больше говорят в Англии. Что касается Цыганкова, то несколько утратив свою цену, игрок смог бы также уехать в Европу. Прогресс Шапаренко под надзором Луческу, думаю, не заметить невозможно, а потому и его можно отнести к потенциальным трансферным целям.

Во Франции, к примеру, широко интересуются украинскими вратарями, а в "Аяксе" не оставляют мечту подписать молодого украинского атакующего футболиста. В целом, украинский футбол вырастил ряд прекрасных талантов, спрос на которых при наличии паспорта ЕС был бы еще более значимым, ну а тех, кого бы взяли в топ-лиги и без него, иногда отпугивает трансферная цена.

Мне персонально очень нравятся несколько игроков украинского чемпионата. По одному игроку речь может идти только о трансфере в топ-клубы и за серьезную сумму, несмотря на то, что игрок не выступает в основном составе своей команды. По другому - покупателей смущает невысокий статус его команды в чемпионате Украины, на что я всегда парирую тем, что игрок еще молод и, если не взять его сейчас, то в будущем это сделать будет намного дороже", - сказал Великих.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко провел 31 игру за Динамо, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко Алекс Великих
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