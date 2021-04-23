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"Возвращаюсь счастливым" - Интернасьонал представил Тайсона

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек взял себе 10-й номер

"Возвращаюсь счастливым" - Интернасьонал представил Тайсона

Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" официально презентовал новичка команды – экс-хавбека "Шахтера" Тайсона.

33-летний бразилец будет выступать в новой команде под 10-м номером.

"Я вернулся более опытным, я играл на чемпионате мира, я был капитаном, я играл в Лиге чемпионов, я выиграл много титулов в Украине. Я возвращаюсь, чтобы помочь. Возвращаюсь счастливым. Возвращаюсь, чтобы покорять вершины.

Я очень хочу побеждать, быть прямо на поле, познакомиться с новыми одноклубниками. Это тот самый Тайсон, который уезжал отсюда. Я очень рад вернуться домой. Я пришел сюда не играть, я пришел сюда работать. Чтобы вознаградить за работу, которую проделали сотрудники клуба, чтобы вернуть меня. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность клубу.

Состав "Интернасьонала" очень сильный, есть очень хорошие игроки. Я пришел помочь, и мне помогут. Я надеюсь, что это будет замечательный год для всех, кто нас поддерживает. Я в распоряжении тренерского штаба. Я намерен оказаться прямо на поле, чтобы помочь своим одноклубникам.

Д’Алессандро разрешил мне взять футболку с номером 10. Я очень рад быть здесь и вернуться в свой клуб. Я надеюсь порадовать болельщиков и всех, кто в этом участвовал. Я приехал, чтобы стать чемпионом, чтобы бороться за титулы. У нас сильный состав, одноклубники помогут мне добиться больших успехов", – сказал Тайсон.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2021 в 01:29
каждого тянет домой --сколько лет он отдал Украине --удачи Тасик
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