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УАФ сообщила, что Лучи в ближайшее время не будет уволен
Без выводов
uaf.ua
Вчера в медиа появилась информация о
"Некоторые отечественные СМИ действительно опубликовали "новость" о возможном увольнении Лучано Лучи с поста главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, хотя первоисточником ее выступил анонимный телеграм-канал, который не несет никакой ответственности за то, что пишет.
Изменений в руководстве Комитета арбитров УАФ в ближайшее время не планируется. Также просим отечественные СМИ тщательно проверять информацию, особенно – из анонимных источников. И в случае необходимости обращаться в пресс-службу УАФ – мы всегда готовы вам помочь", - говорится в сообщении УАФ.
Напомним, что Лучано Лучи работает на своей должности с 2015 года. Он стал председателем Комитета арбитров при президентстве Андрея Павелко в УАФ (тогда еще ФФУ).
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