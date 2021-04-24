УАФ сообщила, что Лучи в ближайшее время не будет уволен

Вчера в медиа появилась информация о возможной отставке главы Комитета арбитров УАФ Лучано Л учи . Пресс-служба УАФ прокомментировала потенциальную смену кадров:

"Некоторые отечественные СМИ действительно опубликовали "новость" о возможном увольнении Лучано Лучи с поста главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, хотя первоисточником ее выступил анонимный телеграм-канал, который не несет никакой ответственности за то, что пишет.

Изменений в руководстве Комитета арбитров УАФ в ближайшее время не планируется. Также просим отечественные СМИ тщательно проверять информацию, особенно – из анонимных источников. И в случае необходимости обращаться в пресс-службу УАФ – мы всегда готовы вам помочь", - говорится в сообщении УАФ.