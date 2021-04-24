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УАФ сообщила, что Лучи в ближайшее время не будет уволен

Премьер-лига
(2 голосов)

Без выводов

УАФ сообщила, что Лучи в ближайшее время не будет уволен

uaf.ua

Новина українською

Вчера в медиа появилась информация о возможной отставке главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Пресс-служба УАФ прокомментировала потенциальную смену кадров:

"Некоторые отечественные СМИ действительно опубликовали "новость" о возможном увольнении Лучано Лучи с поста главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, хотя первоисточником ее выступил анонимный телеграм-канал, который не несет никакой ответственности за то, что пишет.

Изменений в руководстве Комитета арбитров УАФ в ближайшее время не планируется. Также просим отечественные СМИ тщательно проверять информацию, особенно – из анонимных источников. И в случае необходимости обращаться в пресс-службу УАФ – мы всегда готовы вам помочь", - говорится в сообщении УАФ.

Напомним, что Лучано Лучи работает на своей должности с 2015 года. Он стал председателем Комитета арбитров при президентстве Андрея Павелко в УАФ (тогда еще ФФУ).

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В статье: Лучано Лучи УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (5)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.04.2021 в 10:31
Хіба добровільно залишають таке солодке місце біля корита? Сиди собі, геніталії чухай, вигадуй маразматичні пояснення про "феєричне" суддівство іванових та інших. Можеш навіть в очі плювати країні та людям, добрий павелка тобі грошенят за це відвантажить.
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.04.2021 в 10:21
Нафталіновий піськочухач буде далі доїть нашу асоціацію . Жаль ... Бачу без мокрухи діла не буде ...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.04.2021 в 10:14
Непотріб.
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.04.2021 в 09:57
Сумно...
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.04.2021 в 09:52
Только на вилах
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+4
0


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