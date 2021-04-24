Заря - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Олимпик" уже на дне. Сейчас дончане опережают последний "Минай" только по лучшим дополнительным показателям (по состоянию на утро субботы), а также имеют матч в запасе. Этот запасной поединок – против "Зари", с которой предстоит сыграть дважды подряд.

Но сначала будет матч 23-го тура, который запланирован на воскресенье, 25-е апреля 2021-го года. Игра состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. За ходом поединка можно следить с помощью нашего матч-центра. Там в 13:55 начнется текстовый онлайн матча "Заря" - "Олимпик" >>>. Анонс и прогноз на матч вы найдете в разделе "Украинская Премьер - лига" на UA-Футбол >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча будет доступна на телеканале УНИАН, входящий в медиагруппу "1+1 media". Соответственно, в Интернете легальную видеотрансляцию матча можно будет найти на всех OTT-платформах, которые ретранслируют сигнал УНИАН.

Также матч будет доступен на YouTube-канале FootballHab. Начало – 13:55.