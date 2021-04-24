  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Олимпик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Олимпик" уже на дне. Сейчас дончане опережают последний "Минай" только по лучшим дополнительным показателям (по состоянию на утро субботы), а также имеют матч в запасе. Этот запасной поединок – против "Зари", с которой предстоит сыграть дважды подряд.

Но сначала будет матч 23-го тура, который запланирован на воскресенье, 25-е апреля 2021-го года. Игра состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. За ходом поединка можно следить с помощью нашего матч-центра. Там в 13:55 начнется текстовый онлайн матча "Заря" - "Олимпик" >>>. Анонс и прогноз на матч вы найдете в разделе "Украинская Премьер - лига" на UA-Футбол >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча будет доступна на телеканале УНИАН, входящий в медиагруппу "1+1 media". Соответственно, в Интернете легальную видеотрансляцию матча можно будет найти на всех OTT-платформах, которые ретранслируют сигнал УНИАН.

Также матч будет доступен на YouTube-канале FootballHab. Начало – 13:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...