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Заря - Олимпик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Олимпик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
"Олимпик" уже на дне. Сейчас дончане опережают последний "Минай" только по лучшим дополнительным показателям (по состоянию на утро субботы), а также имеют матч в запасе. Этот запасной поединок – против "Зари", с которой предстоит сыграть дважды подряд.
Но сначала будет матч 23-го тура, который запланирован на воскресенье, 25-е апреля 2021-го года. Игра состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. За ходом поединка можно следить с помощью нашего матч-центра. Там в 13:55 начнется текстовый онлайн матча "Заря" - "Олимпик" >>>. Анонс и прогноз на матч вы найдете в разделе "Украинская Премьер - лига" на UA-Футбол >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция матча будет доступна на телеканале УНИАН, входящий в медиагруппу "1+1 media". Соответственно, в Интернете легальную видеотрансляцию матча можно будет найти на всех OTT-платформах, которые ретранслируют сигнал УНИАН.
Также матч будет доступен на YouTube-канале FootballHab. Начало – 13:55.
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