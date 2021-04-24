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Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 25 апреля 2021

Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Посреди недели "Александрия" проиграла "Заре" в полуфинале кубка Украины, упустив последний шанс зацепиться за еврокубки. Сезон для команды Владимира Шарана де-факто завершен и теперь "горожанам" можно готовиться к следующей кампании. Проблема только в том, что с большой долей вероятности уже с лета, с командой будет работать другой наставник.

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Все вышесказанное касается донецкого "Шахтера". Команда Каштру упустила чемпионство и завершит нынешний сезон без трофеев. Сам португальский наставник близок к тому, чтобы покинуть Украину, и если он хочет этому помешать, "Шахтер" должен крушить всех в последних четырех играх.

Смотрите матч 23-го тура УПЛ в воскресенье, 25-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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