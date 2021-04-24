Герой футбольного дня. Андрей Борячук

Далеко не каждый игрок команд верхней части турнирной таблицы может похвастаться опытом выступления за национальную сборную Украины. У Андрея Борячука такой опыт есть, что, впрочем, не гарантирует футболисту место в основном составе одного из аутсайдеров УПЛ.

"Рух" начинал 23-й тур чемпионата Украины в статусе последней команды лиги, хотя многие специалисты сходятся во мнении, что такая позиция для львовского клуба является незаслуженной. "Рух" заслуживает большего как по набору исполнителей, так и по рисунку игры. Где-то просто не складывалось и не везло.

Матч с "Мариуполем" не является идеалом. Более того, игра мариупольской команды не понравилась прежде всего в плане эмоций – как-то все это было бездушно и фривольно. Словно одна команда настраивалась горы свернуть, а другой на все наплевать.

Однако даже при таких условиях "Рух" долго не мог забить – пока на поле не появился Андрей Борячук. Это против него сфолил Чоботенко, получив красную карточку и привезя пенальти на ворота Гальчука. Неоднозначный пенальти, но Андрея это не должно волновать. Смешно, кстати, звучал вопрос к Борячуку о том, в пределах штрафной площади ли был фол против него. Не должен игрок отвечать на такой вопрос, да и ответ его априори не может быть объективен. Его работа – постоянно идти вперед, нацеливаться на ворота. А сфолят там, где сфолят.

Он стал соавтором первого гола "Руха", затем сам забил второй командный мяч. Удивительно, но это первый гол Борячука за последние полтора года в УПЛ. Создается впечатление, будто времена, когда Борячук забивал семь голов в течение одного чемпионата и получал вызов в сборную Украины, были в другой жизни. Но нет.

Ему, наверное, просто нужно почувствовать уверенность. С настроением у парня проблем нет – после гола излучал позитив, хотя тренер "Руха" строго заметил, что один успешный выход на замену не гарантирует Борячуку место в основе на следующий поединок. Конкуренция большая, но по опыту, по статусу, по именитости Борячук должен быть в "Рухе" на передовых ролях. В противном случае его футбольным перспективам можно выносить приговор.

Этой победой "Рух" сделал большой шаг на пути к сохранению места в УПЛ. Борячук заслужил свою минуту славы, а команда Федыка раз показала, что не заслуживает быть самой плохой в турнирной таблице.