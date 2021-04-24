  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Майкон: Постараемся бороться до конца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкон: Постараемся бороться до конца

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник донецкой команды поделился своими впечатлениями перед матчем с "Александрией"

Майкон: Постараемся бороться до конца

ФК Шахтар

Новина українською

В 23-м туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Александрией". Матч начнется 25-го апреля в 17:00 по киевскому времени. Бразильский полузащитник донецкой команды Майкон прокомментировал обстановку в клубе матчем с командой Шарана:

– Как команда готовится к встрече с "Александрией" и каковы ожидания?
– Ожидаем хорошей игры, хотим провести отличный матч и добиться победы. Подготовка проходит очень серьезно, мы все заинтересованы в том, чтобы помочь команде наилучшим образом. Знаем, что ситуация в чемпионате непростая, но постараемся бороться до конца.

– Накануне "Александрия" провела непростой поединок в Кубке Украины, доведя противостояние до серии пенальти. Для "Шахтера" это может стать преимуществом, ведь соперник будет более уставшим?
– Мы так же играли на протяжении всего сезона. Я знаю, насколько сложно проводить по нескольку матчей в неделю, но профессиональные спортсмены должны быть всегда готовы к таким ситуациям. Они готовы, потому, считаю, не нужно думать об "Александрии", а надо сосредоточиться на "Шахтере" и постараться добиться победы, проведя хороший матч.

– "Александрия" – один из самых неудобных соперников в чемпионате. Что можно сказать о стиле игры противника и как тренерский штаб готовит вас именно к этому матчу?
– Прекрасно знаем, что "Александрия" – это команда, которая всегда заставляет нас попотеть. Матчи в Александрии всегда даются непросто. Мы должны уважать противника, как и любого другого. Нужно продемонстрировать качественную игру и привезти победные три очка.

– Какие задачи стоят перед "Шахтером" в заключительных турах чемпионата?
– Выиграть во всех матчах. "Шахтер" всегда должен играть только на победу. Несмотря на то, что титул уже практически недосягаем, мы будем всегда играть на победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкон Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...