Майкон: Постараемся бороться до конца

В 23-м туре УПЛ "Шахтер" встретится с "Александрией". Матч начнется 25-го апреля в 17:00 по киевскому времени. Бразильский полузащитник донецкой команды Майкон прокомментировал обстановку в клубе матчем с командой Шарана:

– Как команда готовится к встрече с "Александрией" и каковы ожидания?

– Ожидаем хорошей игры, хотим провести отличный матч и добиться победы. Подготовка проходит очень серьезно, мы все заинтересованы в том, чтобы помочь команде наилучшим образом. Знаем, что ситуация в чемпионате непростая, но постараемся бороться до конца.



– Накануне "Александрия" провела непростой поединок в Кубке Украины, доведя противостояние до серии пенальти. Для "Шахтера" это может стать преимуществом, ведь соперник будет более уставшим?

– Мы так же играли на протяжении всего сезона. Я знаю, насколько сложно проводить по нескольку матчей в неделю, но профессиональные спортсмены должны быть всегда готовы к таким ситуациям. Они готовы, потому, считаю, не нужно думать об "Александрии", а надо сосредоточиться на "Шахтере" и постараться добиться победы, проведя хороший матч.



– "Александрия" – один из самых неудобных соперников в чемпионате. Что можно сказать о стиле игры противника и как тренерский штаб готовит вас именно к этому матчу?

– Прекрасно знаем, что "Александрия" – это команда, которая всегда заставляет нас попотеть. Матчи в Александрии всегда даются непросто. Мы должны уважать противника, как и любого другого. Нужно продемонстрировать качественную игру и привезти победные три очка.



– Какие задачи стоят перед "Шахтером" в заключительных турах чемпионата?

– Выиграть во всех матчах. "Шахтер" всегда должен играть только на победу. Несмотря на то, что титул уже практически недосягаем, мы будем всегда играть на победу.