  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Ингулец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Ингулец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Последняя ступенька к титулу

Динамо - Ингулец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье состоится не просто ещё один календарный матч для "Динамо" в УПЛ. Это будет "золотая" игра, которая скорее всего принесёт команде титул лучших в текущем украинском сезоне. Среди "приглашённых гостей" на такое событие - дебютант Премьер-лиги, "Ингулец", который ещё не решил задачи по сохранению прописки в элитном обществе на следующий сезон. Впрочем, серьёзного сопротивления ни "динамовцам", ни "горнякам" в текущем сезоне "казаки" создать не сумели.

Читайте такжеСкаут: Миколенко - самый востребованный на данный момент украинский игрок

Где состоится матч "Динамо" - "Ингулец" и когда он начнётся?

НСК "Олимпийский" остаётся домашней ареной для "Динамо". Именно здесь состоится и встреча с "Ингульцом". Нужно отметить, что отпраздновать потенциальную победу в чемпионате киевлянам придётся без своих болельщиков, ведь из-за карантинных ограничений трибуны стадиона будут закрыты, поэтому преданным ультрас киевского клуба увидеть своего кумира Мирчу Луческу удастся не ранее чем на финале Кубка Украины.

Сам матч между "Динамо" и "Ингульцом" пройдёт в воскресенье, 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Где смотреть онлайн матч "Динамо" - "Ингулец"?

В случае, если у вас не будет возможности увидеть поединок, вы сможете воспользоваться Матч-центром UA-Футбол: по ссылке здесь можно следить за ходом встречи в текстовой трансляции.

В прямом эфире на ТВ увидеть эту игру можно будет на канале "2+2". Это телеканал, который бесплатно работает в Т2, также его можно найти в кабеле или спутнике. Начало эфира в 16:55.

Легально в интернете бесплатно смотрите футбол "Динамо" - "Ингулец" на UA-Футбол. Ссылка на видео появится перед началом встречи. Также вы можете посмотреть футбол на ОТТ-сервисах, которые ведут трансляцию канала "2+2": oll.tv, sweet.tv, 1plus1.video, MEGOGO, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...