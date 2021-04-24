Динамо - Ингулец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

В воскресенье состоится не просто ещё один календарный матч для "Динамо" в УПЛ. Это будет "золотая" игра, которая скорее всего принесёт команде титул лучших в текущем украинском сезоне. Среди "приглашённых гостей" на такое событие - дебютант Премьер-лиги, "Ингулец", который ещё не решил задачи по сохранению прописки в элитном обществе на следующий сезон. Впрочем, серьёзного сопротивления ни "динамовцам", ни "горнякам" в текущем сезоне "казаки" создать не сумели.

Где состоится матч "Динамо" - "Ингулец" и когда он начнётся?

НСК "Олимпийский" остаётся домашней ареной для "Динамо". Именно здесь состоится и встреча с "Ингульцом". Нужно отметить, что отпраздновать потенциальную победу в чемпионате киевлянам придётся без своих болельщиков, ведь из-за карантинных ограничений трибуны стадиона будут закрыты, поэтому преданным ультрас киевского клуба увидеть своего кумира Мирчу Луческу удастся не ранее чем на финале Кубка Украины.

Сам матч между "Динамо" и "Ингульцом" пройдёт в воскресенье, 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Где смотреть онлайн матч "Динамо" - "Ингулец"?

В случае, если у вас не будет возможности увидеть поединок, вы сможете воспользоваться Матч-центром UA-Футбол: по ссылке здесь можно следить за ходом встречи в текстовой трансляции.

В прямом эфире на ТВ увидеть эту игру можно будет на канале "2+2". Это телеканал, который бесплатно работает в Т2, также его можно найти в кабеле или спутнике. Начало эфира в 16:55.

Легально в интернете бесплатно смотрите футбол "Динамо" - "Ингулец" на UA-Футбол. Ссылка на видео появится перед началом встречи. Также вы можете посмотреть футбол на ОТТ-сервисах, которые ведут трансляцию канала "2+2": oll.tv, sweet.tv, 1plus1.video, MEGOGO, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие.