Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович - перед игрой с Динамо: Считаю, что на данный момент это самая сильная команда Украины
Легенда УПЛ признает прогресс киевлян в текущем сезоне
Игрок "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий перед игрой с "Динамо", которая состоится 25-го апреля в рамках 23-го тура УПЛ:
— Младен, как "Ингулец" готовится к матчу с "Динамо"?
— В принципе, к игре с "Динамо" готовимся в обычном режиме. После игры с "Рухом" у нас был один выходной. Потом команда собралась и проводим недельный цикл перед следующим туром. Несмотря на то, что предстоит матч против "Динамо", готовимся, как и ко всем играм. Понимаем, что нас ждет матч, фактически против чемпиона Украины. Все понимают, что это будет очень тяжелый поединок для нас. Настраиваемся на это и едем в Киев.
— Осознаете, что киевляне будут сверхмотивированы, так как в этом поединке могут оформить чемпионство?
— Конечно, понимаем, что в случае победы над нами киевляне обеспечивают себе чемпионство досрочно. И, естественно, у них мотивация будет зашкаливать. Мы это понимаем. Тем интереснее будет проверить себя в матче с таким сильным соперником. Я считаю, что на данный момент "Динамо" - действительно самая сильная команда Украины.
— Может, готовите на игру с "Динамо" какой-то особый план?
- Конечно, готовим план. Тренерский штаб разбирал игры "Динамо". Тренеры нам подсказывают, какие сильные стороны у киевлян, где они допускают ошибки. Мы попробуем выполнить свой план и сделать на поле все по-максимуму. А как это получится на деле, посмотрим уже в воскресенье.
— Что скажешь о "Динамо"? Киевляне на днях вышли в финал Кубка Украины и отлично сыграли вторую часть УПЛ. Можно у такого соперника отобрать очки?
- Команда при Мирче Луческу преобразилась. Я считаю, что киевляне играют здорово. Видна тренерская рука такого опытного специалиста. Заметно, что он дал уверенность молодым талантливым ребятам. Луческу их раскрывает и проделывает очень хорошую работу. Об этом говорят и результаты, тот же финал Кубка, а также почти оформленное чемпионство Украины. В игре с таким соперником хочется себя проверить и показать с самой лучшей стороны, насколько это будет возможно.
Популярное сейчас
- Римский клуб все-таки хочет купить Яремчука
- Пан или пропал для Ужгорода и прогрессирующий Днепр - анонс 19-го тура Второй лиги
- Победа Руха, стадион для Вереса, переговоры между Шахтером и Де Дзерби. Главные новости за 23 апреля
- УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО