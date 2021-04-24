Бартулович - перед игрой с Динамо: Считаю, что на данный момент это самая сильная команда Украины

Игрок "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий перед игрой с "Динамо", которая состоится 25-го апреля в рамках 23-го тура УПЛ:

— Младен, как "Ингулец" готовится к матчу с "Динамо"?

— В принципе, к игре с "Динамо" готовимся в обычном режиме. После игры с "Рухом" у нас был один выходной. Потом команда собралась и проводим недельный цикл перед следующим туром. Несмотря на то, что предстоит матч против "Динамо", готовимся, как и ко всем играм. Понимаем, что нас ждет матч, фактически против чемпиона Украины. Все понимают, что это будет очень тяжелый поединок для нас. Настраиваемся на это и едем в Киев.

— Осознаете, что киевляне будут сверхмотивированы, так как в этом поединке могут оформить чемпионство?

— Конечно, понимаем, что в случае победы над нами киевляне обеспечивают себе чемпионство досрочно. И, естественно, у них мотивация будет зашкаливать. Мы это понимаем. Тем интереснее будет проверить себя в матче с таким сильным соперником. Я считаю, что на данный момент "Динамо" - действительно самая сильная команда Украины.

— Может, готовите на игру с "Динамо" какой-то особый план?

- Конечно, готовим план. Тренерский штаб разбирал игры "Динамо". Тренеры нам подсказывают, какие сильные стороны у киевлян, где они допускают ошибки. Мы попробуем выполнить свой план и сделать на поле все по-максимуму. А как это получится на деле, посмотрим уже в воскресенье.

— Что скажешь о "Динамо"? Киевляне на днях вышли в финал Кубка Украины и отлично сыграли вторую часть УПЛ. Можно у такого соперника отобрать очки?

- Команда при Мирче Луческу преобразилась. Я считаю, что киевляне играют здорово. Видна тренерская рука такого опытного специалиста. Заметно, что он дал уверенность молодым талантливым ребятам. Луческу их раскрывает и проделывает очень хорошую работу. Об этом говорят и результаты, тот же финал Кубка, а также почти оформленное чемпионство Украины. В игре с таким соперником хочется себя проверить и показать с самой лучшей стороны, насколько это будет возможно.