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Набрали обороты. Колос - Ворскла 3:0
Ковалёвцы берут заслуженные три очка
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Отчёт о матче читайте в ближайшее время
Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Жуков (Харьков)
Колос - Ворскла 3:0
Голы: Денис Костышин 47, Вячеслав Чурко 66, Евгений Смирный 87
Колос: Владислав Кучерук, Кирилл Петров, Денис Антюх (Евгений Смирный 63), Вадим Милько, Александр Черноморец, Дмитрий Хлёбас (Евгений Исаенко 63), Денис Костышин (Олег Ильин 78), Вячеслав Чурко (Альваро Нгамба 89), Евгений Новак, Никита Кравченко, Андрей Богданов (Евгений Задоя 89)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Артем Челядин 72), Оливье Тилль (Иван Нестеренко 85), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 72), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Луизао 67), Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Денис Костышин 24 - Александр Скляр 37
Нереализованный пенальти: Вячеслав Чурко 66
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