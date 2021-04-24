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Набрали обороты. Колос - Ворскла 3:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалёвцы берут заслуженные три очка

Набрали обороты. Колос - Ворскла 3:0

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Жуков (Харьков)
Колос - Ворскла 3:0
Голы: Денис Костышин 47, Вячеслав Чурко 66, Евгений Смирный 87
Колос: Владислав Кучерук, Кирилл Петров, Денис Антюх (Евгений Смирный 63), Вадим Милько, Александр Черноморец, Дмитрий Хлёбас (Евгений Исаенко 63), Денис Костышин (Олег Ильин 78), Вячеслав Чурко (Альваро Нгамба 89), Евгений Новак, Никита Кравченко, Андрей Богданов (Евгений Задоя 89)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Артем Челядин 72), Оливье Тилль (Иван Нестеренко 85), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Даниил Кравчук 72), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Луизао 67), Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Денис Костышин 24 - Александр Скляр 37
Нереализованный пенальти: Вячеслав Чурко 66

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 19:42
Интрига всё интрижнее и интрижнее... !!!
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download1 (huyersk)
24.04.2021 в 19:14
Колос уважуха! Ворскла - off ! Досі стоять ганебні групові етапи ЛЄ перед очима, брррр
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Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 19:22
ВЫ думаете Колос будет играть лучше в ЛЕ?
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 19:43
В Лиге Конференций можно будет и поиграть любой нашей команде !!
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krakow (Херсон)
24.04.2021 в 19:04
Спасибо,"Ворскла". После вчерашнего,примитивного поста Ибрагима,о полтавском подиуме,сегодня смело поставил тотал, на "Колос". Хоть этим хороша УПЛ. Здесь основной футбол, не на полях.
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дедушка (Сумы)
24.04.2021 в 18:59
Опустили колхоз на землю. После Зари слишком высоко воспарили над землёй.
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+2
-1
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Крестоносец (Полтава)
24.04.2021 в 18:55
Это какой-то... позор (с)А Колос как всегда, ни матча без пенальти...
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0
-1
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simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 19:33
Оплачено под Селю на весь сезон )))) абонемент.
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