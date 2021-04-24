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Мимо Евро. Мораес порвал "кресты" и пропустит шесть месяцев
Жуниор травмировался на тренировке в преддверии матча с "Александрией"
Фото: ФК Шахтер
Официальный сайт донецкого "Шахтера" сообщает, что форвард Жуниор Мораес получил серьезную травму. 34-летний нападающий травмировался на тренировке в преддверии поединка против "Александрии" в рамках 23-го тура УПЛ.
У игрока "горняков" диагностировали разрыв крестообразной связки колена, на следующей неделе Жуниор перенесет операцию. По информации медицинского департамента донецкого клуба, Мораес будет проходить восстановление 6 месяцев.
В текущем сезоне во всех турнирах Жуниор Мораес принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и одну голевую передачу.
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