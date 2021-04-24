Мимо Евро. Мораес порвал "кресты" и пропустит шесть месяцев

Ага - Гармаш ((((((Хоть бы немного мозги включали (((( Игрока такого уровня у нас никогда не было и не будет (((( Он так самоотверженно боролся всегда за мяч (((( А забивал мало , потому что его косили в сборной как никого (((( Очень жаль (((( И пасовали плохо на него динамовцы по известным причинам ((((((Он всегда в одиночку рвал оборону противника (((((Очень жаль - без него сборная будет уже не та (((((