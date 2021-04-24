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Мимо Евро. Мораес порвал "кресты" и пропустит шесть месяцев

Премьер-лига
(3 голосов)

Жуниор травмировался на тренировке в преддверии матча с "Александрией"

Мимо Евро. Мораес порвал "кресты" и пропустит шесть месяцев

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Официальный сайт донецкого "Шахтера" сообщает, что форвард Жуниор Мораес получил серьезную травму. 34-летний нападающий травмировался на тренировке в преддверии поединка против "Александрии" в рамках 23-го тура УПЛ.

У игрока "горняков" диагностировали разрыв крестообразной связки колена, на следующей неделе Жуниор перенесет операцию. По информации медицинского департамента донецкого клуба, Мораес будет проходить восстановление 6 месяцев.

В текущем сезоне во всех турнирах Жуниор Мораес принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и одну голевую передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК "Шахтер"

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Комментарии (25)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.04.2021 в 19:46
Карма
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0
0
avatar
Wreck (Киев)
24.04.2021 в 19:32
Ну Беседин есть. Сыграет на Евро точно теперь
Ответить
+2
-2
C_Ballack (Днепр)
24.04.2021 в 19:37
Беседин это полено без полезное, для сборной так точно.
Ответить
+5
-2
absurdlight (Kiev)
24.04.2021 в 19:53
И даже я это подтверждаю!
0
-1
absurdlight (Kiev)
24.04.2021 в 19:28
Мда. Будет нелегко. Крепись!
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 19:27
6 месяцев - это долго. Наверное. за Шахтер больше не сыграет
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
24.04.2021 в 19:36
Думаю продлят контракт на год и сыграет в следующем году, другой вопрос сборная, Евро пропустит, от бор к ЧМ тоже. Думаю им с Марлосом можно заканчивать карьеру в сборной Украины.
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+1
0
sergkir
24.04.2021 в 19:19
Как можно быстрее это всё пережить и полноценно вернуться в большой футбол. Здоровья тебе Жуниор!
Ответить
+6
0
balamyt (Boston)
24.04.2021 в 19:16
Это. большая. Потеря. и. Для. Шахтера. и для. СБУ...чтобы. там кто не говорил...из. "Доброжелателей" ..У. не так много футболистов его. Уровня
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 19:26
Не сильно и большая потеря. Он никакой погоды не строил в атаке сборной. Яремчук намного лучше. А заменить его сможет тот же Довбик. Или еще кто-там.
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+3
-1
KpaMapb (Краматорск)
24.04.2021 в 19:15
Скорейшего выздоровления!
Ответить
+6
0
команид (Киев)
24.04.2021 в 19:14
Як то кажуть: щасливої дороги)))Среди украинцев найдётся кто заменит.
Ответить
+2
-10
aleks68
24.04.2021 в 19:18
и кто заменит?не ты ли "писатель"?
Ответить
+5
-3
avatar
Американец 2000
24.04.2021 в 19:27
Ага - Гармаш ((((((Хоть бы немного мозги включали (((( Игрока такого уровня у нас никогда не было и не будет (((( Он так самоотверженно боролся всегда за мяч (((( А забивал мало , потому что его косили в сборной как никого (((( Очень жаль (((( И пасовали плохо на него динамовцы по известным причинам ((((((Он всегда в одиночку рвал оборону противника (((((Очень жаль - без него сборная будет уже не та (((((
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 19:28
Он не забивал - потому что много моментов порол.
+2
-1
download1 (huyersk)
24.04.2021 в 19:12
Шкода, от ето драма.. Стільки прагнути зіграти на євро і ось маєшь..Тримайся, Жуніоре, один з небагатьох, кого поважаю в Шахтарі
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+4
-2
C_Ballack (Днепр)
24.04.2021 в 18:59
Это конец...
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+4
-3
avatar
Американец 2000
24.04.2021 в 19:29
Ибрагимовичу 39 и играет !
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 19:30
ибрагимович бугай с невероятным здоровьем
+2
0
ulych (Запоріжжя)
24.04.2021 в 18:58
За Тайсоном в Інтер...
Ответить
+2
-5
aleks68
24.04.2021 в 19:19
а ты и рад петух дырявый
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+4
-3
Maugli (Джунгли Африки)
24.04.2021 в 18:55
Теперь больше шансов у Довбика
Ответить
+5
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
24.04.2021 в 18:58
Довбик він в Дніпрі, а цей з шахтаря київського.
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+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
24.04.2021 в 18:49
Да... это похоже на финиш
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+3
-3
kanoist (мариуполь)
24.04.2021 в 18:47
Ну и все...можно и на пенсию))))
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+5
-4


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